Nächster Test für die Löwen: EHC Waldkraiburg empfängt Burgau

Waldkraiburg. (PM EHC) Am Freitag um 19:00 Uhr heißt es in der Waldkraiburger Raiffeisen-Arena erneut „Eiszeit“.

Zu Gast sind die Eisbären aus Burgau, gegen die es in der jüngeren Geschichte schon einiges zu sehen gab.

Zwei Testspiele stehen für den EHC Waldkraiburg bereits in den Büchern – und ebenso viele Niederlagen für Coach Jürgen Lederer und sein noch dezimiertes Team. Doch es gab Licht und Schatten: Gegen den Oberligisten aus Passau verkaufte sich das Löwen-Rudel teuer und hätte das Spiel beinahe gedreht. Gegen Ligakonkurrent EHC Klostersee war von dieser Leistung wenig zu sehen. Zwar ging man nicht unter, auch wenn die eifrigen Sanitäter der Wasserwacht anderes vermuten ließen, doch war es aufgrund der mageren Leistung der Grafinger Gäste auch kein Ergebnis, das man erwarten konnte.

Am Freitag werden die Karten neu gemischt. Beide Trainer, Lederer und Loboda, werden ihrer Mannschaft entsprechend ins Gewissen geredet haben.

Allein in den letzten eineinhalb Jahren trafen beide Teams siebenmal aufeinander. Zwei Spiele in der Vorbereitung zur vergangenen Saison (9:4/3:5) und fünf im Landesliga-Finale 23/24. Beendet wurde die Serie durch das bekannte Tor von Leon Decker in der Verlängerung des fünften Spiels. Damit stiegen die Löwen auf, Burgau musste ein weiteres Jahr warten – nutzte es aber, um sich mit einem Sweep souverän in die Bayernliga zu spielen. Dort wollen sie sich nun festsetzen.

Für Gesprächsstoff sorgten die Burgauer schon vor Saisonstart. Während sich 14 von 16 Bayernliga-Mannschaften freiwillig auf maximal drei Ausländer einigten, verzichteten Burgau und Schweinfurt auf diese Selbstbegrenzung. Entsprechend treten die Günzburger mit deutlich mehr Kontingentspielern an. Ob sich das bezahlt macht, wird die Saison zeigen.

Die Löwen sehnen sich indes nach mehr Unterstützung von außen. Einzig Andris Džeriņš war zuletzt einsatzbereit. Daniel Hora und Jakub Šrámek, das Top-Duo der Vorsaison, kurierten noch Blessuren aus. Auch Tim Ludwig und Leon Decker fehlten, was sich prompt in den Ergebnissen niederschlug. Dennoch zeigte sich Jürgen Lederer nach der Partie gegen Klostersee unzufrieden: Ab dem zweiten Drittel habe die Einstellung gefehlt. Vermutlich vermisste er auch jene Eigenschaft, die das Team in der Vorsaison auszeichnete – immer noch eine Schippe draufzulegen, sobald man im Rückstand war. Doch diese Leistung ist nicht überzubewerten. Es handelte sich um ein Testspiel, und aus Niederlagen lernt man meist mehr als aus klaren Siegen.

Ob die Coaches am Freitag wieder aus dem Vollen schöpfen können, steht in den Sternen. Sicher ist: Wer am 26.09. um 19:00 Uhr in die Raiffeisen-Arena kommt, darf eine unterhaltsame Partie erwarten – vielleicht diesmal mit dem besseren Ende für die Hausherren. aha

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!