NÃ¤chster Spieler fehlt bei den Lausitzer FÃ¼chsen

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Füchse müssen vorerst auf Dominik Grafenthin verzichten.

Der 29-jährige Angreifer zog sich eine Oberkörperverletzung zu. Wie lange Grafenthin ausfällt, hängt vom Heilungsverlauf ab und ist zum aktuellen Zeitpunkt noch völlig unklar.

Der Center wechselte im Januar 2024 von den Graz99ers aus der ICEHL zu den Lausitzer Füchsen in die Deutsche Eishockeyliga zwei. Nach dem Erreichen der Playoffs und dem Klassenerhalt nutzte Dominik die Option zur Vertragsverlängerung und spielt diese Saison erneut in Hockeytown. In den bisherigen elf Partien erzielte er einen Treffer und war an einem weiteren Treffer aktiv beteiligt.

Die Lausitzer Füchse wünschen Dominik einen schnellen Heilungsprozess und eine vollständige Genesung.