NÃ¤chster Spieler bleibt den Luchsen treu â€“ Philipp Maier verlÃ¤ngert in Lauterbach

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse setzen weiter auf Kontinuität und Leidenschaft: Mit Philipp Maier bleibt ein weiterer Leistungsträger aus der vergangenen Saison an Bord!

Der 27-jährige Stürmer kehrte zur letzten Spielzeit zurück an die Lauter und überzeugte sowohl sportlich als auch menschlich auf ganzer Linie. Nach Stationen bei den Rockets aus Limburg, dem EHC Timmendorf und den Harzer Falken in Braunlage hat Philipp wieder Wurzeln in Lauterbach geschlagen – und das im doppelten Sinne.

Ausgebildet wurde der flinke Angreifer in den Nachwuchsabteilungen renommierter Vereine wie Frankfurt, Köln und Regensburg. Doch nicht nur für die Seniorenmannschaft ist Philipp ein Gewinn: Auch im Nachwuchsbereich bringt er sich mit vollem Einsatz ein und steht regelmäßig als Trainer für unseren Luchse-Nachwuchs auf dem Eis.

Aber auch abseits der Eisfläche ist Philipp längst in Lauterbach angekommen. Aktuell steckt er mitten in seiner Ausbildung zum Bäcker bei der Bauernbrotbäckerei der Familie Stein in Allmenrod.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV