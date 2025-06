NÃ¤chster Spieler aus dem eigenen Nachwuchs erhÃ¤lt Chance â€“ Max Schieskow erhÃ¤lt Vertrag

Landsberg. (PM HCL) Nachdem Max Schieskow in der vergangenen Saison bereits sechs Spiele für die Seniorenmannschaft der Riverkings absolvieren konnte, erhält der junge Verteidiger in der kommenden Saison die Möglichkeit, sich in der ersten Mannschaft zu beweisen.

Schieskow wechselte vor der abgelaufenen Saison von Augsburg in das DNL-Team des HC Landsberg und konnte dort als körperlich aktiver Verteidiger überzeugen. In der anstehenden Saison soll der erst 19-Jährige seine Erfahrungen im Seniorenbereich ausbauen.

Vizepräsident Michael Grundei: „Unsere Philosophie ist es seit Jahren, mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs und der Region erfolgreiches Eishockey zu spielen. Deshalb freut es uns, dass Max die ersten Schritte im Seniorenbereich bei uns machen kann. Wir sind gespannt auf seine weitere Entwicklung.“

Trainer Martin Hoffmann: „Am Ende der vergangenen Saison hat Max schon gezeigt, dass er mit dem körperlichen Senioren-Eishockey gut zurechtkommt. Er bringt einiges mit, um ein erfolgreicher Verteidiger zu werden. Jetzt geht es darum, dass er sich Schritt für Schritt weiterentwickelt und von den erfahrenen Mitspielern in unserem Team profitiert. Ich denke, wir werden noch viel Freude an Max haben.“

Max Schieskow: „Es hat bereits am Ende der vergangenen Saison viel Spaß gemacht, meine Erfahrungen in der ersten Mannschaft sammeln zu können. Jetzt freue ich mich auf die kommende Saison. Ich will im Sommer richtig Gas geben und hoffe, dass ich mich in der anstehenden Saison gut weiterentwickeln kann. Ich möchte unbedingt die Chance nutzen und mich voll ins Team einbringen. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, vor dieser beeindruckenden Heimkulisse mit der Mannschaft aufs Eis zu gehen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV