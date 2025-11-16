Nächster Shutout für Eriksson! Schwenninger Wild Wings schlagen ungefährliche Iserlohn Roosters 3:0

Schwenningen / Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings mit 3:0 verloren.

Über die gesamte Spielzeit betrachtet war der Gastgeber vom Neckarsprung nicht nur das effektivere Team, sondern auch in den Zweikämpfen an der Bande bissiger und von der Spielanlage die reifere Mannschaft. Dennoch wäre für die Roosters durchaus mehr drin gewesen, aber die Abschlussschwäche in Überzahl und Topchancen in der Schlussphase ließen am Ende nur das Urteil zu, dass die Hausherren drei Punkte verdient hatten.

Schwenningen musste auf den gesperrten Karachun verzichten. Bei den Roosters fehlten Lassen, Huß und Jobke neben den für Duisburg spielenden Geiger und Farkas.

Hane direkt unter Beschuss

Im Tor stand Hendrik Hane und der hatte gleich mehrfach alle Hände voll zu tun, als Ugbekile die erste Strafe (3. /Spielverzögerung) absitzen musste. Bassen und O´Regan zwangen Iserlohns Torsteher mehrfach zu starken Paraden. Senyshin und Platzer jubelten in der 7. Minute schon, aber der Puck hatte nach Videocheck nicht die Linie überschritten. Während der nächsten Hinausstellung gegen Niehus (9.) wegen Behinderung (unnötig) lief die Scheibe im Schwenninger Powerplay phasenweise wie am Schnürchen, aber Hane & Co hatten in dieser Phase auch ein wenig das Glück des Tüchtigen. Iserlohn kam nach rund zwölf Minuten etwas besser ins Spiel, ohne jedoch die ganz große Gefahr auszustrahlen. In der Schlussminute hatte Wild Wing Hungerecker eine gute Gelegenheit und praktisch im Gegenzug verzog Jentzsch vor SERC-Goalie Eriksson. Webers Strafe konnten die Roosters bis zur Pausensirene nicht nutzen, nahmen aber auch noch 75 Sekunden Powerplay mit rüber ins zweite Drittel.

Iserlohn im Powerplay zu ungestüm

Die Gastgeber überstanden die restliche Strafzeit zu Beginn des Mitteldrittels mühelos. Das Team von Headcoach Steve Walker hatte im weiteren Verlauf etwas mehr vom Spiel. Der verdeckte Schuss von Iserlohns Elten (26.) strich auf der Gegenseite knapp an Erikssons Kasten vorbei. Viel Kampf, vor allem in den Ecken, und wenig klare Chancen sahen die 4809 Zuschauer bis zur Werbeunterbrechung. Martinsson kassierte mit dem Powerbreak (29.) die nächste Hinausstellung. Erneut gelang den Gästen kein Treffer. Den schafften dann aber die Wild Wings. Ärgerlich, dass Iserlohns Goalie Hane den Puck mit der Fanghand nicht sicher festhalten konnte und der Puck zum 1:0 über die Linie sprang. Martinsson hatte einfach mal abgezogen und sicherlich auch den Verkehr vor Hanes Kasten dabei ins Kalkül gezogen. Es war ein Treffer, der Iserlohn aufgrund seiner Entstehung und der nicht genutzten Powerplays besonders schmerzte. Wood (35.) fand für die Sauerländer gleich zwei Mal kein Durchkommen der blauen Linie. Camara (36.) kam mit der Rückhand nicht an Eriksson vorbei. Der hatte aber ohnehin einen Sahnetag erwischt.

Iserlohner Schlussoffensive kommt zu spät, Senyshin macht den Deckel drauf

Im Schlussdrittel blieb das Spiel umkämpft. Highlight-Szenen waren aber weiterhin eher Mangelware. Tyson Spinks Strafe (44.), blieb erneut ungenutzt. Thomas und Fischbuch scheiterten mit guten Schüssen an Eriksson. Tylor Spink (48.) konnte eine Konterchance der Hausherren nicht nutzen. In derselben Minute vergaben die Roosters Großchancen durch Alberg, Borzecki und Boland. Thomas (50.) scheiterte ebenfalls am Schweden im Kasten der Wild Wings. Trivellatos Stockschlag bescherte Wild Wing Szwarz eine Konterchance in Unterzahl, die aber ohne Folgen für die Sauerländer blieb. Vor dem Tor der Wild Wings spielten sich in Punkto Torausbeute weitere Dilemmasituationen ab. Die Gäste bekamen den letzten entscheidenden Push auf die Scheibe einfach nicht hin. Ugbekiles Strafe beendete das Powerplay dann auch vorzeitig. Noch bei vier gegen vier Feldspielern auf dem Eis besorgte Tyson Spink mit der Rückhand (55.) das 2:0: Iserlohn bemühte sich weiter um den ersten Treffer, aber auch Fischbuch und Thomas fanden erneut nicht den Weg ins Ziel. Der Rest ist schnell erzählt. Die branchenüblichen Mechanismen folgten: Auszeit Iserlohn (1:38 Min. vor dem Ende) und die gleichzeitige Herausnahme von Keeper Hane. 1:12 Minuten vor dem Ende machte Senyshin mit dem Empty-Net alles klar. 3:0 Endstand für die Wild Wings und ganz nebenbei der zweite Shutout von Jonas Eriksson an diesem Wochenende. Bemerkenswert, auch wenn beide gegen die Kellerkinder der Liga zustande kamen.

Schwenningen insgesamt reifer, aber die Roosters hätten mit mehr Effizienz im Powerplay auch durchaus punkten können. Im Vergleich zum Heimspiel am Freitag gegen Ingolstadt war die Leistung insgesamt etwas schwächer.

Schwenningen schon am Mittwoch wieder in Dresden

Für die Wild Wings geht es am kommenden Mittwoch schon wieder weiter. Dann ist das Team von Headcoach Steve Walker fünf Tage nach dem 2:0 Sieg erneut in Dresden zu Gast. Die Roosters fahren am Freitag nach Frankfurt, Sonntag kommt Mannheim zum Seilersee.

Trainerstimmen zum Spiel

—— folgen

Schwenninger Wild Wings – Iserlohn Roosters 3:0

Tore: 1:0 (31:48) Martinsson (Larkin/Tylor Spink), 2:0 (54:33) Tyson Spink (Tylor Spink/Larkin), 3:0 (58:48) Senyshin ENG

Strafen: je 8

Schiedsrichter: Schrader, Voit (Menz, Schwenk)

Zuschauer: 4.809

Schwenninger Wild Wings: Eriksson – Dzambior, Trivellato; Martinsson, Larkin; Weber, Marshall; Hübner – Scheel, Bassen, Höfflin; Hungerecker, Platzer, Senyshin; Hänelt, O´Regan, Szwarz; Tyson Spink, Tylor Spink, Uvira

Iserlohn: Hane – Ugbekile, Wood; Norell; Elten; Erkamps, Niehus; Radionovs – Jentzsch, Cornel, Fischbuch; Camara, Törnqvist, Boland; Napravnik, Salsten, Thomas; Borzecki, Neumann, Alberg

