NÃ¤chster Schritt fÃ¼r SchÃ¶nheider EigengewÃ¤chs

Schönheide. (PM Wölfe) „Junge talentierte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft integrieren.“, so lautet der Leitspruch in vielen Vereinen, wenn es um die Nachwuchsförderung geht.

Bei den Wölfen ist es nicht anders, wenngleich viel schwerer, da kleinere Vereine hausgemacht nicht die notwendigen Voraussetzungen haben, als die großen Nachwuchsleistungs-zentren in Dresden, Chemnitz oder Crimmitschau. Da kann es mitunter einige Jahre dauern, bis eben einem solchen Talent der Sprung in den Seniorenbereich bei seinem Heimatverein gelingt. Max Rühle wird es ab sofort versuchen. Max wird am 27.08. diesen Jahres frische 17 Jahre jung und gibt zur neuen Saison 2024/2025 in der Regionalliga Ost sein Senioren-Debüt bei den Schönheider Wölfen.

Max absolvierte seit seinem achten Lebensjahr die Nachwuchs-abteilungen in Schönheide, nahm bis zur U15 an verschiedenen Stützpunktturnieren in Sachsen teil und spielte bis zur U17 zunächst für die SG Crimmitschau/Schönheide in der Ostdeutschen Meisterschaft (ODM), ehe der gebürtige Rodewischer ganz in den Sahnpark wechselte und seit der Spielzeit 2021/2022 bis zuletzt für die U17-Auswahl des ETC Crimmitschau in der DEB-Nachwuchsliga auflief. Nun der Wechsel zurück in seinen Heimatort, wo er nach und nach an das Senioren-Eishockey heran-geführt werden und entsprechende Erfahrungen für seinen weiteren Weg sammeln soll.

Wölfe-Coach Sven Schröder zu seinem neuen Schützling im Team: „Max ist, nach Simeon Friedrich und Eric Engert in den vergangenen Jahren, ein weiterer junger talentierter Nachwuchsspieler, der den Schritt in den Männerbereich sucht. Wir freuen uns als Vorstand aber ich mich auch als Trainer, wenn es Nachwuchsspieler gibt, die das Talent und Potenzial für den Seniorenbereich haben und das Ganze dann auch noch im Heimatverein versuchen wollen. Jetzt geht es in den kommenden zwei Jahren darum, neben Talent & Potenzial auch mit Ehrgeiz & Willen den Sprung zu schaffen.“