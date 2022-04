NÃ¤chster RÃ¼ckkehrer aus Passau: Sascha Maul zurÃ¼ck beim DSC

Mit dem 20-jährigen Sascha Maul kehrt ein weiterer Spieler nach einem Gastspiel in Passau zum Deggendorfer SC zurück. Für den sportlichen Leiter Thomas Greilinger...

Für den sportlichen Leiter Thomas Greilinger war die Rückkehr bereits vorher absehbar: „Sascha ist eines der größten Talente der letzten Jahre im Deggendorfer Nachwuchs. Als er sich letzte Saison zu Beginn nicht auf einem Stammplatz durchsetzen konnte, war das Ziel, ihm in Passau und für die U20 des EV Landshut Spielpraxis zu ermöglichen. Er hat das Talent auch für höhere Ligen. In der kommenden Saison bekommt er die Möglichkeit, sich hier in Deggendorf weiterzuentwickeln.“

Maul kann sowohl als Verteidiger als auch als Stürmer eingesetzt werden. Der Rechtsschütze konnte zuletzt für die Passau Black Hawks in 34 Spielen 5 Vorlagen erzielen. Für die DNL-Mannschaft des EV Landshut lief der gebürtige Deggendorfer insgesamt 4 Mal auf. Dort gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage.

Der Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2022/23

Tor: Timo Pielmeier, Justin Köpf, Louis Eisenhut

Abwehr: Alex Grossrubatscher, Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Leon Zitzer, Kevin Lengle, Paul Pfenninger, Marcel Pfänder (neu)

Sturm: Yannic Bauer, Cheyne Matheson, Lukas Miculka, Thomas Pielmeier, René Röthke, Thomas Greilinger, Jonas Stern, Sascha Maul (neu)