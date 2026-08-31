Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EC Bregenzerwald Hockey Tigers Nächster Oberliga-Test für die Hockey Tigers
EC Bregenzerwald Hockey Tigers

Nächster Oberliga-Test für die Hockey Tigers

31. August 20261 Mins read51
Share
Märt Eerme - © EC Bregenzerwald Hockey Tigers
Share

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Bereits morgen Dienstag um 20:00 Uhr geht die Vorbereitung der HC Tigers mit dem nächsten Heimspiel weiter.

Mit den Stuttgart Rebels gastiert erneut ein künftiger Konkurrent aus der Oberliga Süd im Messestadion.

Für die Tigers ist es bereits der fünfte Test der laufenden Vorbereitung. Nach dem 5:2-Auswärtssieg in Winterthur folgten drei Heimniederlagen gegen Seewen, Arosa und zuletzt Füssen. Gerade die Partie gegen den EV Füssen zeigte aber, dass die Mannschaft trotz der Ergebnisse immer besser in Rhythmus kommt. Beim 2:3 nach Penaltyschießen hatten die Tigers über weite Strecken mehr Spielanteile und kämpften sich nach einem 0:2-Rückstand noch verdient zurück.

Nun wartet mit Stuttgart der nächste interessante Gradmesser.

Die Rebels waren zuletzt ebenfalls fleißig im Einsatz. Am 28. August gelang Stuttgart ein 3:0-Erfolg gegen den EV Füssen. Nur 24 Stunden später stand bereits die nächste Partie auf dem Programm. Bei den Heilbronner Falken mussten sich die Rebels dabei mit 0:5 geschlagen geben.

Für die Tigers bietet das Spiel die nächste Gelegenheit, sich frühzeitig mit einem Gegner vertraut zu machen, dem man in der kommenden Saison auch im Ligabetrieb begegnen wird. Schon das Duell mit Füssen hat gezeigt, wie eng und intensiv diese Vergleiche ausfallen können.

HC Tigers – Stuttgart Rebels
Dienstag, 1. September 2026 | 20:00 Uhr
Messestadion Dornbirn

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

472
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post U18-Frauen mit drei Siegen und Turniererfolg in Ungarn

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EC Bregenzerwald Hockey TigersEV Füssen

Hockey Tigers: Starker Auftritt gegen Füssen

Dornbirn. (PM Tigers) Der HC Tigers hat beim nächsten Vorbereitungsspiel einen starken...

By30. August 2026
EC Bregenzerwald Hockey TigersEV Füssen

Vorgeschmack auf die Oberliga, Füssen im Messestadion

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Am Samstag wartet auf die HC Tigers das...

By28. August 2026
EC Bregenzerwald Hockey Tigers

Hockey Tigers fordern Arosa lange

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Der HC Tigers haben dem Swiss-League-Vertreter EHC Arosa...

By27. August 2026
EC Bregenzerwald Hockey Tigers

Hockey Tigers: Knappes 1:2 bei Heimpremiere

Dornbirn. (PM Tigers) Eine für August bereits beachtliche Kulisse, viele neue Gesichter...

By23. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten