Nächster Oberliga-Test für die Hockey Tigers

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Bereits morgen Dienstag um 20:00 Uhr geht die Vorbereitung der HC Tigers mit dem nächsten Heimspiel weiter.

Mit den Stuttgart Rebels gastiert erneut ein künftiger Konkurrent aus der Oberliga Süd im Messestadion.

Für die Tigers ist es bereits der fünfte Test der laufenden Vorbereitung. Nach dem 5:2-Auswärtssieg in Winterthur folgten drei Heimniederlagen gegen Seewen, Arosa und zuletzt Füssen. Gerade die Partie gegen den EV Füssen zeigte aber, dass die Mannschaft trotz der Ergebnisse immer besser in Rhythmus kommt. Beim 2:3 nach Penaltyschießen hatten die Tigers über weite Strecken mehr Spielanteile und kämpften sich nach einem 0:2-Rückstand noch verdient zurück.

Nun wartet mit Stuttgart der nächste interessante Gradmesser.

Die Rebels waren zuletzt ebenfalls fleißig im Einsatz. Am 28. August gelang Stuttgart ein 3:0-Erfolg gegen den EV Füssen. Nur 24 Stunden später stand bereits die nächste Partie auf dem Programm. Bei den Heilbronner Falken mussten sich die Rebels dabei mit 0:5 geschlagen geben.

Für die Tigers bietet das Spiel die nächste Gelegenheit, sich frühzeitig mit einem Gegner vertraut zu machen, dem man in der kommenden Saison auch im Ligabetrieb begegnen wird. Schon das Duell mit Füssen hat gezeigt, wie eng und intensiv diese Vergleiche ausfallen können.

HC Tigers – Stuttgart Rebels

Dienstag, 1. September 2026 | 20:00 Uhr

Messestadion Dornbirn

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