NÃ¤chster Neuzugang fÃ¼r den ECP

Bevor es Mitte September in der heimischen Stadtwerke-Arena auf das Eis geht, bekommen die Pfaffenhofener wie schon im Vorjahr zunächst vom Partnerverein ERC Ingolstadt Trainingszeiten in Ingolstadt zur Verfügung gestellt. Bis dahin sollte auch der Kader komplett sein. Nun konnte der Bayernligist drei weitere Verlängerungen und einen Neuzugang vermelden.

Mit den beiden Verteidigern Jeremy Eisenhofer (20) und Alex Ermakov (21) sowie Stürmer Elias Weber (21) bleiben dem ECP drei Youngster erhalten, die dem eigenen bzw. dem Nachwuchs des ERC Ingolstadt entstammen. Während Weber bereits in seine dritte Saison in der 1.Mannschaft geht, stießen Eisenhofer und Ermakov zu Beginn der letzten Spielzeit vom DNL-Team des ERCI zu den Eishogs. Die beiden körperlich sehr robusten Abwehrspieler haben sich schnell zu festen Größen in der ECP-Defensive entwickelt, wobei Ermakov wegen einer längeren Krankheit im Abstiegskampf ausgefallen war und die Saison frühzeitig beenden musste. Alle Spiele der Abstiegsrunde bestritt dagegen Elias Weber als Teil der Youngster-Reihe des ECP, die nicht nur durch ihr couragiertes Auftreten gefiel, sondern auch für wichtige Treffer verantwortlich zeichnete.

Tore zu verhindern, wird dagegen die Hauptaufgabe von Alexander Eckl sein. Der vierte Neuzugang der Pfaffenhofener kommt mit der Erfahrung von fast 200 Oberligaspielen an die Ilm. Der gebürtige Regensburger durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des EV Regensburg, brachte es sogar zum U19-Nationalspieler und war danach neben seinem Heimatverein auch für Herne, Duisburg und zuletzt Riessersee in der Oberliga aktiv. Die letzten beiden Jahre hatte der in München wohnhafte 27jährige jedoch aus beruflichen Gründen mit dem Eishockey ausgesetzt. Jetzt lässt sich Beruf und Sport aber wieder besser vereinbaren. „Als mich Robert angerufen hat, habe ich nicht lange überlegen müssen, weil mir Eishockey nach wie vor viel Spaß macht,“ nennt Alex Eckl den Hauptgrund, warum er sich dem ECP angeschlossen hat. Eishockey-Abteilungsleiter Robert Huber freut sich über den Neuzugang, bekommt Trainer Stefan Teufel doch nicht nur einen erfahrenen Verteidiger, der hervorragend in die Alterstruktur seiner Mannschaft passt, sondern sich mit seinen 1,89 m und gut 90 Kilo auch nahtlos in die Reihe seiner Abwehrspieler mit Gardemaß einfügt.

