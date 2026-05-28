Nächster Neuzugang für den EC Peiting

Peiting. (PM ECP) Es gibt weitere Verstärkung für Peitings Verteidigung zu verkünden.

Maximilian Rieger streift künftig das gallische Trikot über. Der 27-Jährige wechselt aus Ulm an die Peitnach.

194cm Grösse mit 105kg Kampfgewicht sind eine ordentliche Ansage und sollen der Defensive weitere Substanz verleihen.

Der Linksschütze lernte das Eishockeyspielen in Bad Tölz. Über Geretsried, Neuwied und Ulm also jetzt nach Peiting und der Schritt in die Oberliga Süd.

Lanny Gare zur Verpflichtung: „Wir hatten über den Sommer einige Abgänge in der Verteidigung zu kompensieren. Mit Maxi Rieger bekommen wir Stabilität und mehr Körperspiel in unsere Reihen. Wir sind von Maxi überzeugt und glauben, dass er sich auch in der Oberliga durchsetzen wird“