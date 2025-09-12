Nächster Neuzugang für das Team von Max Eberlein – Pawel Kuszka kommt nach Moers

Moers. (PM GSC) Die Black Tigers freuen sich über einen weiteren Neuzugang.

Der 29jähirge Stürmer Pawel Kuszka beendet seine zweijährige Eishockeypause und steht ab sofort im schwarz-gelben Trikot auf dem Eis. Ausgebildet wurde der Linksschütze in der Jugend von Preussen Berlin und dem EC Weißwasser bevor er 2015 in seine erste Seniorensaison für den Adendorfer EC ging. Nach 2 Jahren wechselte er nach NRW und stand das erste Mal für die RealStars aus Bergisch Gladbach auf dem Eis. Im Anschluss folgten Stationen in Duisburg und Dinslaken bevor er wieder nach Bergisch Gladbach wechselte. Nach der Saison 2022-2023 legte er eine Pause vom Eishockey ein. In seiner letzten Regionalligasaison gelangen ihm in 13 Spielen 9 Punkte.

„Es ist wirklich ein gutes Gefühl, jetzt Teil der Mannschaft zu sein. Moers ist schon seit ein paar Jahren mein Zuhause, umso schöner, hier aufs Eis gehen zu dürfen. Mit den Jungs will ich alles rausholen und spannende Spiele abliefern,“ sagt Pawel Kuszka mit Blick auf die neue Spielzeit.

„Es ist großartig, dass Pawel sich dafür entschieden hat, unser Trikot zu tragen. Er hat 2 Jahre nicht auf dem Eis gestanden, hat aber schnell wieder zurückgefunden. Er wird uns offensiv sehr gut unterstützen. Er hat am Sonntag in Essen sein Können schon gezeigt“, freut sich Headcoach Max Eberlein über den Neuzugang.

Pawel Kuszka wird mit der Rückennummer 50 für die Black Tigers auf Torejagd gehen.