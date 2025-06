NÃ¤chster Neuzugang der Saale Bulls kommt aus Essen

Halle. (PM Saale Bulls) Ausgehend von seinem Geburtsort Nürnberg, wo er die ersten Schritte auf dem Eis unternahm, ging es für den nächsten Neuzugang der Saale Bulls zunächst Richtung Norden. In der Bundes-Hauptstadt setzte er die Eishockey-Ausbildung bei den Eisbären Juniors sowie dem ECC Preussen Berlin fort.

Im Anschluss führte ihn der Weg in den Westen. Während seiner drei Spielzeiten in der Deutschen Nachwuchs-Liga für die Kölner Junghaie, bei denen er 2018 zum „Nachwuchsspieler des Jahres“ gekürt wurde, wurde er auf den Seniorenbereich vorbereitet. Mit 18 Jahren schnupperte für die Löwen Frankfurt erstmals DEL2-Luft (23 Spiele, zwei Vorlagen) und feierte mit den Hessen die Vize-Meisterschaft. Seine Leistungen blieben auch dem DEB nicht verborgen. Nach ersten Einsätzen für die U16-Nationalmannschaft folgte auch die Berufung ins U20-Nationalteam.

Nach zwei weiteren Jahren in der Zweiten Liga für Bad Nauheim machte er erstmals im Süden Halt. In der Oberliga Süd lief er eine Saison für die Starbulls Rosenheim auf, um danach umgehend zurück in den Westen der Republik zu wechseln. Einer Spielzeit beim Herner EV folgten zwei beim ESC Wohnbau Moskitos Essen, denen er zuletzt als Kapitän vorstand. Nun führt ihn, ausgehend vom Ruhrgebiet, der Weg erstmals Richtung Osten. Die Rede ist von Nicolas Cornett, der sich für die anstehende Saison den Saale Bulls anschließt.

Der 25-jährige Linksschütze, der eher seine Mitspieler in Szene setzt, anstatt selbst den Abschluss zu suchen, kommt mit der Erfahrung aus 126 DEL2-Partien (15 Punkte, vier Tore) sowie 162 Oberliga-Einsätzen (50 Zähler, 18 Treffer) in die Händelstadt und wird hier mit der Rückennummer 17 auflaufen.

Die Verantwortlichen heißen Nicolas Cornett recht herzlich in Halle willkommen und wünschen dem Angreifer eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2025/26 im Trikot der Saale Bulls. (Jy)

