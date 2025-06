NÃ¤chster Neuzugang bei den SchÃ¶nheider WÃ¶lfen

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe können ihren nächsten Neuzugang für die kommende Regionalliga Ost-Saison 2025/2026 vermelden.

Mit Kenneth Hirsch wechselt ein erfahrener Spieler vom Ligakonkurrenten Chemnitz Crashers ins Erzgebirge. Der 26-jährige Center ist gebürtiger Chemnitzer und war zuletzt Kapitän der Crashers. Hirsch bringt umfangreiche Erfahrung mit, zählte in Chemnitz über Jahre hinweg zu den Leistungsträgern und prägte das Spiel seiner Mannschaft mit Führungsstärke und Konstanz.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Kenneth für einen Wechsel nach Schönheide entschieden hat“, so Wölfe-Trainer Sven Schröder. „Er ist ein erfahrener Spieler, der Verantwortung übernimmt und uns sportlich wie menschlich Qualität ins Team bringt.“

Kenneth durchlief die Nachwuchsabteilungen des ESV Chemnitz 03 und war unter anderem in den U16-Teams der Spielgemeinschaft Chemnitz/Schönheide/Crimmitschau, des ESC Dresden und des ES Weißwasser aktiv. Zwischen 2014 und 2017 spielte er in der U18 des Augsburger EV, bevor er in der Saison 2017/2018 sein Debüt im Seniorenbereich bei den Chemnitz Crashers gab. Dank seiner konstanten Leistungen wurden letztendlich auch die Icefighters Leipzig aufmerksam, die ihn per Förderlizenz zwei Spielzeiten im Oberliga-Team einsetzten. Seit 2019 bis zuletzt war Hirsch fester Bestandteil des Chemnitzer Teams und übernahm zur Saison 2023/2024 das Amt des Mannschaftskapitäns.

Transfers zwischen zwei Derby-Rivalen werden meist immer besonders unter die Lupe genommen. Wir sprachen mit Kenneth Hirsch über seinen Wechsel nach Schönheide und über die Beweggründe und Ziele.

Kenneth, was hat dich dazu bewogen, von Chemnitz zu den Schönheider Wölfen zu wechseln – gerade als gebürtiger Chemnitzer und Crashers-Kapitän?

„Ich hatte eine tolle Zeit in Chemnitz. Nach 8 Jahren bei den Crashers wollte ich nochmal etwas Neues ausprobieren, neue Eindrücke sammeln und einen neuen Standort kennenlernen. Da ich die Arbeit der Wölfe sehr schätze und viele Spieler von früher kenne, ist die Entscheidung dann auf Schönheide gefallen.“

Gab es einen Schlüsselmoment oder besondere Gespräche, die dich in deiner Entscheidung bestärkt haben?

„Es war eine Entscheidung, die ich in meinem Kopf getroffen habe. Das Gespräch mit Sven Schröder hat mich in dieser Entscheidung bestärkt.“

Mit welchen Erwartungen gehst du in deine erste Saison im Trikot der Wölfe – sportlich und persönlich?

„Ich will mich persönlich und sportlich weiterentwickeln, das Team und die Fans kennenlernen, Verantwortung übernehmen und meinen Platz im Team finden.“

Was sind deine kurz- und mittelfristigen Ziele mit Schönheide, und wie willst du deine neue Rolle im Team definieren?

„Mein Ziel ist ganz klar. Ich möchte mit den Wölfen Meister werden. Dafür will ich eine wichtige Rolle im Team einnehmen und mit meinem Offensivdrang, Toren und meiner Physis alles geben, um der Mannschaft zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.“

