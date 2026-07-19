Nächster Neuzugang bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet den nächsten Neuzugang für die kommende Oberligasaison.

Mit Max Jelavic wird ein weiterer junger und talentierter Spieler den Kader der Ice Dragons verstärken. Der 22jährige Stürmer, der die deutsche und US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, entwickelte sich in der vergangenen Spielzeit in der zweiten Saisonhälfte zum Leistungsträger beim Oberliga Süd-Ligisten Höchstadt Alligators und kam auf insgesamt 30 Scorerpunkte bei 12 eigenen Treffern.

HEV-Chefcoach Henry Thom beschreibt Max Jelavic: „Max ist ein großer Spieler, der läuferisch sehr gut ist und Körperlichkeit mitbringt. Er hat letztes Jahr ein wenig Zeit benötigt, um in die Saison zu finden und um sich an das Oberliga-Eishockey zu gewöhnen. Er hat sich dann seinen Platz erkämpft und hat auch immer besser gepunktet. Max ist sehr ehrgeizig und möchte seinen Weg gehen. Wir sind froh, dass wir ihn nun im Team haben.“

2021 kam Max Jelavic aus den USA nach Europa und war zwei Jahre in der renommierten Red Bull-Akademie in Salzburg. Nach seinem Einstieg in das Senioren-Eishockey in Nordamerika, stieg er in Höchstadt in das deutsche Profieishockey ein und machte dort positiv auf sich aufmerksam. Nach verletzungsbedingten Ausfällen im Kader der Alligators rückte der HEV-Neuzugang in die erste Offensivreihe auf und zeigte dort viel Qualität, die auch bei der Konkurrenz nicht unbemerkt blieb. Umso erfreulicher aus Herforder Sicht, dass sein Weg nun nach Ostwestfalen führt.

„Ich erwarte von mir selbst, dass ich mich als Spieler und Person weiterhin entwickeln werde. Dazu zählt auch, dass ich mein Deutsch verbessern möchte und ich so viel lerne wie möglich ist. Ich möchte alles dafür tun, dass wir als Team gewinnen und dass die Saison so lange wie möglich dauert. Von Herford kenne ich noch nichts, doch ich bin schon ganz gespannt darauf, die Stadt kennen zu lernen. Von all denjenigen, mit denen ich gesprochen habe und die den Standort kennen, habe ich nur positives vom Team und dem ganzen Umfeld gehört. Aktuell bin ich noch in meiner Heimat in Florida, aber schon bald werde ich nach Deutschland und nach Herford kommen“, so Max Jelavic in einem ersten Statement.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins und die Ice Dragons-Fans freuen sich, dass Max Jelavic in der kommenden Spielzeit das HEV-Trikot trägt, und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.