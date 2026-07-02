Nächster Neuzugang bei den Eisadlern!

Dortmund. (PM Eisadler) Mit Anton Götz landet der nächste „Junge Wilde“ im Horst der Eisadler.

Der 20-jährige gebürtige Hamburger kommt aus der DNL – Mannschaft des Krefelder EV und überzeugte dort als rechter Flügelstürmer mit 23 Toren und 19 Assists. Ausgebildet wurde Götz beim Hamburger SV und dem Krefelder EV und wagt nun den Schritt in den Seniorenbereich. „ Wir freuen uns sehr, dass Anton sich für die Eisadler entschieden hat. Er hat ein enormes Entwicklungspotential und wird uns in der Regionalliga weiterhelfen“, zeigt sich Headcoach Jeff Job vom Neuzugang begeistert.

Mit der Planung des neuen Kaders ist man bei den Eisadlern zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden. „Die Zusammensetzung, die unser Trainerteam bisher vorgenommen hat, ist stimmig. In den nächsten Wochen werden wir noch die eine oder andere Personalie verkünden, die Fans dürfen gespannt sein,“ äußert sich ein sichtlich optimistischer Stefan Witte als Vorsitzender der Dortmunder Kufen Cracks.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Anton Götz @ Elite Prospects

382 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro