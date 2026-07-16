Nächster Mosaikstein im Kader: Adam Suchomer stürmt weiter für den ERC Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit biegen beim ERC Sonthofen weiter auf die Zielgerade ein.

In der Reihe der bereits vermeldeten Vertragsverlängerungen ist nun eine weitere wichtige Personalentscheidung gefallen: Auch Allrounder Adam Suchomer hat sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben verlängert und wird weiterhin im Eisstadion an der Hindelanger Straße auflaufen.

Seit Januar 2023 spielt der 28-jährige Deutsch-Slowake für den ERC und hat sich schnell zur Stütze des Teams entwickelt. Zuvor lief er unter anderem für die Kempten Sharks auf. Obwohl er vereinzelt bereits im Sturm aushalf und dort seine Vielseitigkeit bewies, plant der Verein den Allrounder für die kommende Saison wieder fest in der Abwehr ein.

Dass er flexibel einsetzbar ist, macht ihn für das Trainerteam ungemein wertvoll. Doch es ist vor allem seine unbändige Einstellung, die ihn bei Mitspielern und Fans gleichermaßen beliebt macht. Suchomer gilt als Teamplayer und nimmermüder Kämpfer auf dem Eis, der sich für keinen Weg zurück und für keinen Zweikampf an der Bande zu schade ist.

Nicht minder wichtig ist Suchomer jedoch für das Gefüge abseits des Spielgeschehens. In der Kabine gilt der gebürtige Münchner als feiner Kerl, der mit seiner positiven, nahbaren Art maßgeblich zum starken Teamgeist der Mannschaft beiträgt.

Mit dieser Verlängerung treibt der ERC die Kontinuität im Kader weiter voran. Die Fans dürfen sich somit auch in der neuen Saison auf die Nummer 25 freuen, die mit Herz, Verstand und unermüdlichem Einsatz vorangehen wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Adam Suchomer @ Elite Prospects

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