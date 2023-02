NÃ¤chster Kantersieg: Deggendorfer SC dÃ¼piert auch EV FÃ¼ssen

Deggendorf. (PM DSC) Nach dem deutlichen 6:1 Heimerfolg über die Lindau Islanders legte der Deggendorfer SC am Freitagabend einen drauf: In der Füssener Bundesstützpunkt...

Deggendorf. (PM DSC) Nach dem deutlichen 6:1 Heimerfolg über die Lindau Islanders legte der Deggendorfer SC am Freitagabend einen drauf: In der Füssener Bundesstützpunkt Arena bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den heimischen EV Füssen vor 612 Zuschauern deutlich mit 0:6.

Das Spiel begann optimal aus Deggendorfer Sicht. In der vierten Minute fing Curtis Leinweber einen Puck an der eigenen blauen Linie ab und vollendete seinen Alleingang mit der Rückhand zum 0:1. Die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger hatte auch in den Folgeminuten Oberwasser und erspielte sich immer wieder gute Abschlussmöglichkeiten. Eine dieser Chancen nutzte Petr Stloukal in der 13. Minute, nachdem er zuvor wunderbar von Jonas Stern bedient wurde. In der zweiten Hälfte des ersten Abschnitt erspielten sich auch die Hausherren Möglichkeiten, brachten den Puck allerdings nicht an Timo Pielmeier vorbei. Mit dem 0:2 ging es das erste Mal in die Kabine.

Im zweiten Abschnitt hatte der DSC zunächst eine längere doppelte Unterzahlsituation zu überstehen. Die Deggendorfer verteidigten gut und ließen die Füssener kaum zu nennenswerten Toraktionen kommen. In der Offensive lauerte die Ehrenberger-Truppe auf schnelle Konter und einer dieser Gegenangriffe führte zum 0:3. Der mit aufgerückte Marcel Pfänder bediente den einlaufenden Antonin Dusek und der Routinier versenkte den Puck im linken oberen Eck. Die Deggendorfer blieben in dieser Phase spielbestimmend und legten noch vor der Pause zwei weitere Treffer nach. Zunächst traf Pfänder in der 34. Minute nach toller Kombination zum 0:4, ehe Lukas Miculka einen Konter zum 0:5 Pausenstand vollendete.

Auch im Schlussabschnitt blieb der DSC über weite Strecken spielbestimmend und legte in der 52. Minute einen weiteren Treffer oben drauf. Im Powerplay traf René Röthke per Direktabnahme auf Zuspiel von Lukas Miculka zum 0:6. Trotz weiterer Gelegenheiten blieb es bei diesem Spielstand bis zur Schlusssirene. Torhüter Timo Pielmeier feierte somit seinen fünften Shutout in dieser Saison.

Am Sonntag kommt es für den DSC im heimischen Stadion zum Topspiel. Zu Gast in der Festung an der Trat ist um 18:45 Uhr der ärgste Verfolger der Deggendorfer, der SC Riessersee.

