NÃ¤chster Import ist bei den Haien fix!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck präsentiert den nächsten Import für die kommende Saison.

Mit Jamal Watson kommt ein letztjähriger All-Star der EIHL zu den Haien.

Jamal Watson ist 27 Jahre alt, Rechtsschütze, und kann sowohl als offensiver Verteidiger als auch als Stürmer eingesetzt werden. Im vergangenen Jahr war der Mann aus Calgary in der Elite Ice Hockey League (GBR) bei den Guildford Flames engagiert, und wurde nach hervorragenden Leistungen ins First All Star Team der Liga gewählt. Zudem wurde er mit dem „Jonathan Weaver Award“ als bester Verteidiger ausgezeichnet.

Guildford war die erste Europastation von Jamal Watson. Zuvor spielte der Kanadier mehrere Saisonen in Nordamerika, unter anderem in der Western Hockey League.

Wir alle freuen uns, Jamal Watson bald als Hai in Innsbruck willkommen heißen zu dürfen.

HC TIWAG Innsbruck Head Coach Mitch O’Keefe: „Jamal ist ein sehr guter Eisläufer, und offensiv immer eine Gefahr. Er spielt stark in beiden Hälften des Eises, charakterlich top, und wird den Fans mit seiner Art zu spielen sicher Spaß machen.“