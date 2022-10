NÃ¤chster HochkarÃ¤ter in der Festung an der Trat: DSC empfÃ¤ngt die Blue Devils Weiden

Deggendorf. (PM DSC) Nach dem hart umkämpften Duell mit den Starbulls Rosenheim am vergangenen Sonntag trifft der Deggendorfer SC am kommenden Freitag der nächste...

Deggendorf. (PM DSC) Nach dem hart umkämpften Duell mit den Starbulls Rosenheim am vergangenen Sonntag trifft der Deggendorfer SC am kommenden Freitag der nächste Hochkaräter.

Um 20 Uhr gastiert der aktuelle Tabellenführer und amtierende Oberliga Süd Meister, die Blue Devils Weiden, in der Festung an der Trat.

Die Blue Devils, die ihren Kader im Sommer noch deutlich breiter aufgestellt haben, zeigten in den ersten Duellen, warum sie zu den großen Meisterschaftsfavoriten gehören. Nach zwei souveränen Siegen über den EHC Klostersee und die Memmingen Indians bezwang das Team von Trainer Martin Buchwieser am Dienstag mit 3:2 auch die Starbulls Rosenheim.

Mit drei Siegen aus drei Spielen reisen die Oberpfälzer am Freitag mit viel Selbstvertrauen nach Deggendorf. Doch der DSC will sich von der starken Frühform der Blue Devils nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wie man die Weidener knackt, zeigte das Team von Trainer Jiri Ehrenberger bereits im letzten Vorbereitungsspiel. Aus einer stabilen Defensive heraus bezwangen die Deggendorfer die Blue Devils mit 3:1.

Stand heute kann der DSC gegen die Weidener nahezu auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Einzig Leon Zitzer fehlt DSC-Trainer Ehrenberger weiterhin.

Nachdem das Oktoberfest sein Ende gefunden hat, möchte der DSC nochmal etwas Wiesn-Feeling in sein Stadion zaubern.

Aus diesem Grund wird beim „Tag der Tracht“ für jeden Fan, der im Trachten-Outfit zum Spiel erscheint 1€ Rabatt an der Abendkasse (Achtung: Bitte frühzeitig erscheinen! – Die Kasse öffnet ab 18:30 Uhr) auf seinen Eintrittspreis erhalten. Zudem wird für jeden „Trachtenträger“ der Getränkepreis an den Kiosken um 1€ reduziert.

Spielbeginn am Freitagabend ist um 20 Uhr.