Nächster Heimsieg: Indians besiegen Peiting

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen holte am Freitagabend die nächsten drei Punkte in der ALPHA COOLING-Arena.

Mit einem souveränen 6:1 Heimerfolg gegen den EC Peiting geht die Siegesserie der Indianer weiter. Rund 2000 Zuschauer verfolgten die Partie am Hühnerberg. Am Sonntag treten die Maustädter in Lindau an.

Die Indians mussten weiterhin auf Robert Peleikis und Sven Schirrmacher verzichten, Basti Flott-Kucis startete dieses Mal im Tor. Der ECDC kam druckvoll aus der Kabine und drängte auf den Führungstreffer. Memmingen hatte das Heft in der Hand, tat sich trotz spielerischem Übergewicht aber noch etwas schwer. Peiting setze nur vereinzelt offensive Nadelstiche, war jedoch zumeist auf die Defensivarbeit konzentriert. Nach starker Vorarbeit von Linus Svedlund erzielte Denis Fominych jedoch das verdiente 1:0 in Überzahl für den ECDC. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Im Mitteldrittel stellten die Memminger die Weichen auf Sieg. Kurz nach Wiederbeginn traf Markus Lillich nach einem Rebound zum 2:0. Timo Gams legte zum 3:0 nach, ehe Jayden Schubert die Scheibe zum 4:0 im Peitinger Gehäuse unterbrachte. Das 1:4 gelang dem ECP durch Carson MacKinnon, doch offensiv fanden die Gäste wenig statt. Die Indianer dominerten das Spielgeschehen und Felix Brassard traf nach Pass von Tyler Spurgeon zum 5:1 noch vor der Pause.

Das letzte Drittel kontrollierten die Hausherren weiterhin souverän und ließen nichts mehr anbrennen. Der EC Peiting hatte an diesem Abend nur noch wenig entgegenzusetzen und musste auch noch das sechste Gegentor hinnehmen. Memmingen erhöhte durch Tyler Spurgeon auf 6:1. Dabei blieb es auch, und die Indianer holten die nächsten drei Punkte am Hühnerberg., womit der zweite Platz gefestigt wurde.

Für die Memminger geht es am Sonntag nun an den Bodensee. Dort treten sie zum ersten Derby gegen den EV Lindau an. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr, ein Livestream wird angeboten, kostenloses Public Viewing gibt’s im Puck Hockey-Treff in der Eissporthalle. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet am darauffolgenden Sonntag um 18:00 Uhr statt. Gegner sind dann die Heilbronner Falken, mit denen die Maustädter noch einige Rechnungen offen hab.

ECDC Memmingen vs EC Peiting 6:1 (1:0/4:1/1:0)

Tore: 1:0 (6.) Fominych (Svedlund, Brassard, 5-4), 2:0 (21.) Lillich (Homjakovs, Meisinger), 3:0 (27.) Gams (Krymskiy, Meisinger), 4:0 (32.) Schubert (Gams, Krymskiy), 4:1 (35.) MacKinnon (Maylan, Laßmann), 5:1 (37.) Brassard (Spurgeon, Ouderkirk), 6:1 (50.) Spurgeon (Brassard, Ouderkirk)

Strafminuten: Memmingen 8-Peiting 10

Zuschauer: 1972

