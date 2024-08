NÃ¤chster Halt: Niemeier-Haustechnik-Cup in Selb! DSC beklagt sechs AusfÃ¤lle, Thomas Greilinger feiert Saison-Einstand

Deggendorf. (PM DSC) Viel Freude bereitete vor wenigen Wochen die Nachricht, dass der Niemeier-Haustechnik-Cup doch nicht ins Wasser fallen würde: Das traditionelle Vorbereitungsturnier findet...

Deggendorf. (PM DSC) Viel Freude bereitete vor wenigen Wochen die Nachricht, dass der Niemeier-Haustechnik-Cup doch nicht ins Wasser fallen würde: Das traditionelle Vorbereitungsturnier findet statt in Deggendorf nun in Selb statt.

Besonders dabei hervorheben muss man dabei nicht nur den Willen, den Cup in Selb auszutragen, sondern auch die Bereitschaft, einen Großteil der Einnahmen dem Deggendorfer SC zu überlassen. In der aktuellen finanziellen Situation, ausgelöst durch den Defekt der Kühlanlage in der Festung an der Trat, eine mehr als großzügige Geste.

Die teilnehmenden Teams

Selber Wölfe: Nach dem Klassenerhalt in der abgelaufenen Spielzeit erneuerte das Team um Geschäftsführer Sven Gerike den Kader auf Schlüsselpositionen grundlegend. Der größte neu hinzugekommene Name dürfte sicherlich Marco Pfleger sein, der bereits über Jahre hinweg als einer der besten Spieler der DEL2 galt. Ob die weiteren Neuzugänge die Abgänge kompensieren können und sich die Wölfe im Vergleich zum Vorjahr verbessern können, wird der Saisonverlauf zeigen.

Hammer Eisbären: Die Eisbären sind aus der vergangenen Playoff-Serie den Deggendorfer Fans noch bestens bekannt. Nach der überraschend starken Saison in der Oberliga Nord durchlebten die Nordrhein-Westfalen im Sommer einen Umbruch im Kader. Für Headcoach Casey Fratkin dürfte die diesjährige Vorbereitungsphase daher enorm wichtig sein, um aus dem neu zusammengewürfelten Eisbären-Kader ein starkes Team aufzubauen.

Slavia Prag: Die Tschechen sind mit Sicherheit die größte Unbekannte des diesjährigen Teilnehmerfeldes. Der mehrfache tschechische Meister, der seit 2015 in der Zweitklassigkeit verweilt, hat bereits mehrere Testspiele hinter sich und bezwang vor knapp einer Woche die Selber Wölfe bereits einmal mit 3:0. Für die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger zum Turnierauftakt also ein schwerer Brocken.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Neumarkt blickt der Deggendorfer SC ins nächste Kapitel der Vorbereitung. Für Headcoach Ehrenberger bedeutet dies einmal mehr, auf Ausfälle zu reagieren. Insgesamt sechs Akteure können am kommenden Wochenende nicht mitwirken. Marcel Pfänder, Alex Grossrubatscher, Kevin Lengle, Niklas Pill, Curtis Leinweber und Lukas Miculka werden das Spielgeschehen von draußen beobachten müssen. Die gute Nachricht dabei ist allerdings, dass alle Spieler außer Miculka nur angeschlagen sind und bereits kommende Woche wieder ins Trainingsgeschehen eingreifen. Sein Debüt in dieser Saison wird hingegen Thomas Greilinger geben, der das vergangene Wochenende noch verpasste. Benedikt Schopper kehrt nach seiner Pause gegen Asiago ebenfalls wieder zurück in den Kader.

Aufgrund der einmaligen Konstellation, dass der Deggendorfer SC mehr oder weniger sein eigenes Turnier in einem fremden Stadion durchführen darf, erhoffen sich die DSC-Verantwortlichen natürlich reiselustige Fans, um nicht nur die Mannschaft, sondern auch das ganze Event tatkräftig zu unterstützen.

Der Spielplan:

Samstag, 31.08. – 15:30 Uhr: Hammer Eisbären – Selber Wölfe

Samstag, 31.08. – 19:30 Uhr: Deggendorfer SC – Slavia Prag

Sonntag, 01.09. – 14:30 Uhr: Spiel um Platz 3

Sonntag, 01.09. – 18:30 Uhr: Finale

Das Turnier wird zudem über SportDeutschlandTV unter https://sportdeutschland.tv/videos/eishockey übertragen und kann – ähnlich wie bei SpradeTV – vorab gebucht werden.