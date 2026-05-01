Nächster Halt Malmö! Warum sich die Malmö Redhawks für Oliwer Kaski entschieden haben

Malmö. (EM) Die Malmö Redhawks aus der Sevenska Hockeyligan können eine hochkarätige Neuverpflichtung präsentieren.

Oliwer Kaski hat sich nach einem Jahr bei den Kölner Hauen für einen Wechsel nach Malmö entschieden und ist bereit für die kommende Saison.

Malmös Sportdirektor Oscar Alsenfelt freut sich über den Coup: „Oliwer bringt viel Erfahrung mit. Er weiß, was ein erfolgreiches Team ausmacht.“

Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft und Stationen in mehreren europäischen Top-Ligen kehrt Oliwer Kaski zum schwedischen Eishockey zurück. Dank seiner offensiven Stärken und seiner großen Erfahrung wird er ein wichtiger Baustein beim Aufbau des Teams für die kommende Saison sein.

„Es ist ein tolles Gefühl, bei Malmö unterschrieben zu haben, und ich freue mich sehr darauf, in die Stadt zu kommen. Ich finde, der Verein hat in den letzten Saisons hervorragende Arbeit geleistet, und es ist schön, ein Teil davon zu sein“, sagt Oliwer Kaski auf der Klubhomepage.

In Janne Kuokkanen wird er zudem bei den Redhawks ein bekanntes Gesicht wiedersehen.

Oliwer Kaski: „Ich erwarte, dass wir als Team auf hohem Niveau spielen. Ich persönlich möchte mit meinem Spiel so viel wie möglich zum Sieg beitragen. Außerdem freue ich mich darauf, Janne wiederzusehen. Wir haben in der AHL gut harmoniert und uns darüber unterhalten, wie schön es wäre, wieder zusammenzuspielen.“

„Oliwer ist ein Spieler, der Erfahrung und Führungsqualitäten mitbringt. Er hat in seiner Karriere bereits viel erlebt – er spielte in den vier höchsten Ligen Europas und weiß, was es braucht, um ein erfolgreiches Team zu formen“, sagt Sportdirektor Oscar Alsenfelt.

Der 30-jährige Oliwer Kaski wurde in Pori, Finnland, geboren und spielt für Ässet. In der Saison 2018/19 erzielte er in der Liiga 19 Tore und 32 Assists und war damit der beste Verteidiger der finnischen Liga. Anschließend spielte er unter anderem in Nordamerika und in der Schweiz. Seine erste Station in der SHL war Jönköping. Für den HV71 spielte er von Dezember 2022 bis zum vergangenen Frühjahr. Allerdings fiel er praktisch die komplette Spielzeit 24/25 verletzt aus. Ein Umstand, der den Kölner Haien verhalf den Topmann im vergangenen Jahr zu verpflichten.

Bei den Haien konnte Oliwer Kaski nach überstandener Reha langsam wieder Spielpraxis sammeln und avancierte hinter Landsmann Valtteri Kemiläinen mit 11 Toren und 27 Assist zum punktemäßig zweitbesten Verteidiger im Kölner Team.

Nun beginnt er sein zweites Kapitel in der SHL bei den Redhawks. Sein Vertrag läuft zunächst für die kommende Spielzeit 26/27.