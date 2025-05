NÃ¤chster Eckpfeiler steht: Maximilian Forster verlÃ¤ngert bei den Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Verlängerung. Spiel 7. Das große Finale. 2:2. Die Stadtwerke Erding Arena hält den Atem an. Dann dieser Moment: Maximilian Forster bekommt die Scheibe, hebt kurz den Kopf – und spielt diesen einen Pass.

Quer durch die Abwehrreihe, perfekt zu Cheyne Matheson, der vollendet. Das 3:2. Der Titel. Gänsehaut. Für immer.

Es war das Sinnbild für das, was Maximilian Forster für die Gladiators bedeutet: Übersicht, Ruhe, Spielintelligenz – und der unbedingte Wille, den Unterschied zu machen.Umso größer ist die Freude, dass der 34-jährige Routinier auch in der kommenden Saison das grün-weiße Trikot trägt! Der gebürtige Landshuter zählt längst zu den zentralen Säulen im Kader der Gladiators. In der Meistersaison 2024/25 glänzte der Offensivspieler mit 29 Toren und 47 Assists in der Hauptrunde – und legte in den Playoffs mit 5 Treffern und 15 Vorlagen in 17 Spielen nach.

David Whitney, sportlicher Leiter der Gladiators: „Max ist ein absoluter Schlüsselspieler. Er bringt Erfahrung, Qualität und ein überragendes Spielverständnis mit. Wir sind sehr froh, dass er weiter bei uns bleibt.“

