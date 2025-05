NÃ¤chster Defender fix! Tom Horschel verlÃ¤ngert Vertrag in Passau

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks freuen sich, die Vertragsverlängerung von Verteidiger Tom Horschel bekannt zu geben.

Der 27-jährige Horschel wird in der Saison 2025/26 eine Schlüsselrolle in der Defensive der Black Hawks einnehmen. Mit seiner Erfahrung aus 51 DEL-Spielen, 94 DEL2-Spielen und 212 Oberliga-Spielen wird Horschel nicht nur die Abwehr stärken, sondern auch als Mentor für die jüngeren Spieler im Team fungieren.

Tom Horschel wechselte während der letzten Saison von den Hannover Indians zu den Passau Black Hawks. Er integrierte sich schnell ins Team und übernahm sofort Verantwortung in der Black Hawks Verteidigung. In 21 Spielen erzielte Horschel 8 Scorerpunkte (1 Tor, 7 Vorlagen).

„Die Passau Black Hawks haben mich letzten Winter großartig aufgenommen und mir in einer schwierigen Phase ihr Vertrauen geschenkt,“ erklärt Horschel.

„Wir verfügen über einen starken Kern im Team, dem in der vergangenen Saison nur Nuancen gefehlt haben, um die Pre-Playoffs zu erreichen. Ich bin jetzt schon voller Vorfreude, meinen Beitrag zu leisten, um Playoff-Eishockey nach Passau zu bringen.“

„Tom hat sich seit seiner Verpflichtung in der vergangenen Saison kontinuierlich gesteigert und sich vor allem als starker Defensivspieler etabliert. Mit seiner Erfahrung bringt er Stabilität in unsere noch recht junge Abwehrreihe.

Besonders freut uns, dass Tom sich voll mit dem Weg der Passau Black Hawks identifiziert. Er hat klar signalisiert, dass er weiter für Passau spielen und unseren gemeinsamen Weg aktiv mitgestalten will. Wir sind überzeugt, dass er in der kommenden Saison eine zentrale Führungsrolle in unserer Defensive übernehmen wird.“ so die Black Hawks Verantwortlichen zur Vertragsverlängerung von Tom Horschel. -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto, Thomas Nuss , Tom Horschel

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Sascha, Maul

