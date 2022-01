NÃ¤chster Anlauf: DEL Winter Game 2022 am 03. Dezember!

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben in enger Absprache mit den Kölner Sportstätten, der Penny DEL und den Adler Mannheim einen neuen Termin...

Am 03. Dezember soll die fünfte Auflage des Freiluft-Spektakels endlich stattfinden. Das Eröffnungsbully ist um 17 Uhr.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem neuen Termin im Dezember einen für Fans, Spieler und Liga sehr attraktiven Zeitpunkt gefunden haben. Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir im dritten Anlauf ein Eishockey-Fest feiern können, das dem Ruf eines DEL Winter Game gerecht wird. Wir sind sehr dankbar für die Geduld unserer Fans und Partner, die sich trotz der in den letzten beiden Jahren schwierigen Umstände auf diesen besonderen Spieltag freuen,“ erklärt Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Ein großer Eckpfeiler des Rahmenprogramms bleibt bestehen: Die Mitsing-Institution Kölle singt wird für eine emotionale Atmosphäre rund um das Spiel sorgen.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Über das DEL Winter Game 2022

Das DEL Winter Game 2022 ist die fünfte Auflage des populären Eishockey-Freiluft-Spiels. Zum zweiten Mal tragen die Kölner Haie als Gastgeber im prestigeträchtigen RheinEnergieStadion ein DEL Winter Game aus. Dort, wo normalerweise die Fußballer des 1. FC Köln auf Punktejagd gehen, will der KEC am 03. Dezember beim DEL-Klassiker gegen die Adler Mannheim seine Fans begeistern.

Erstmalig in der Geschichte der Veranstaltung wird dabei mit den Kölner Haien ein Club zum zweiten Mal Gastgeber dieses Großevents sein. Bei der ersten Auflage in der Domstadt, am 12. Januar 2019, war der rheinische Rivale Düsseldorfer EG als Gegner des KEC im RheinEnergieStadion zu Gast. Vor 47.011 Zuschauern behielten am Ende die DEG mit 3:2 nach Verlängerung knapp die Oberhand.