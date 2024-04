NÃ¤chster Angreifer fix: Tobi Meier weiter im Indianer-Trikot

Memmingen (mfr/fl). Mit Tobi Meier ist die nächste Personalie für die Offensive geklärt. Der Angreifer bleibt mindestens ein weiteres Jahr in der Maustadt und...

Memmingen (mfr/fl). Mit Tobi Meier ist die nächste Personalie für die Offensive geklärt.

Der Angreifer bleibt mindestens ein weiteres Jahr in der Maustadt und geht damit in seine zweite Saison am Hühnerberg. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 41 Scorerpunkte.

Vor der vergangenen Spielzeit wechselte der 24 Jahre alte Außenstürmer aus der DEL2 von den Bayreuth Tigers an den Hühnerberg. Seine Ausbildung genoss der gebürtige Peißenberger großteils beim EV Füssen, ehe es für ein Jahr nach Rosenheim und dann für zwei Spielzeiten nach Bayreuth ging. In Memmingen fiel Meier vor allem durch seine enorme Schnelligkeit auf und stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft. Zumeist mit Dominik Meisinger bildete der Stürmer mit der Nummer 93 ein gefährliches Duo. Insgesamt brachte es der Linkschütze auf 41 Punkte, darunter 16 Tore und 25 Vorlagen.

Trotz der bereits vorhandenen Erfahrung in seinem noch jungen Alter, will Meier in der Maustadt weiter heranreifen und soll noch mehr Verantwortung in der Offensive übernehmen. Die Indians freuen sich über den Verbleib des Angreifers, der sich mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Hund in der Region niedergelassen hat.

Sven Müller: „Tobi hat in seinem ersten Jahr bei uns sehr ordentlich gepunktet, wir sehen in ihm aber noch mehr Potential. Wir freuen uns daher, dass er auch im kommenden Jahr zu unserem Team gehört und dort eine wichtige Stelle im Sturm einnimmt.“