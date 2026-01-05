Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ECDC Memmingen Indians Nächster 4:2-Erfolg für die Indians
ECDC Memmingen IndiansStuttgarter EC

Nächster 4:2-Erfolg für die Indians

5. Januar 20261 Mins read30
Markus Lillich - © Amy Hasse / ECDC Memmingen Indians
Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen siegt auswärts bei den Stuttgart Rebels.

Das Team von Daniel Huhn gewann mit 4:2 gegen Gastgeber aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Bereits am Dienstag folgt das nächste Topspiel am Hühnerberg. Dann treffen die Indians auf den Tabellennachbarn aus Bad Tölz.

Die Begegnung in Stuttgart startete relativ offen. Beide Teams drängten auf die Führung und spielten sich gute Einschussmöglichkeiten heraus. Den Indians gelang der erste Treffer des Abends. Felix Brassard bediente Tobi Meier, der zum 1:0 einschob. Noch vor der Pause erhöhten die Indians. Einen Pass von Timo Gams nutzte Jayden Schubert zum 2:0 für den ECDC aus.

Im zweiten Drittel hatten die Indianer mehr Spielkontrolle, auch wenn die Rebels mutig aufspielten und einzelne Nadelstiche setzten. Erneut war es Tobi Meier, der die Scheibe zum 3:0 in die Maschen beförderte. Die Hausherren schafften es jedoch zu verkürzen. Jack Bloem traf zum 1:3 für Stuttgart. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die letzte Drittelpause.

Der letzte Abschnitt wurde nochmals spannend. Kurz nach Wiederbeginn markierte Alex Blais in Unterzahl das 2:3 für Stuttgart, die nun nochmals alles versuchten. Die Indians ließen sich den Sieg trotzdem nicht mehr nehmen. Der Treffer von Markus Lillich zum 4:2 kurz vor Ende der Partie war dann die Vorentscheidung. Am Ende blieb es auch dabei und die Indianer feierten einen erneuten Arbeitssieg gegen kämpferisch starke Rebels.

Weiter geht es mit einem Heimspiel am Dienstag. Die Tölzer Löwen kommen zum Topspiel am Dreikönigstag in die Maustadt. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. Karten sind weiterhin im VVK verfügbar. Am Freitag gastieren die Indians dann in Höchstadt, ehe am Sonntag ein weiteres Heimspiel gegen die Erding Gladiators folgt.

Stuttgart Rebels vs ECDC Memmingen 2:4 (0:2/1:1/1:1)
Tore: 0:1 (8.) Meier (Brassard, Homjakovs), 0:2 (19.) Schubert (Gams), 0:3 (25.) Meier (Brassard, Homjakovs), 1:3 (36.) Bloem (Blais, Pronin), 2:3 (42.) Blais (Ritter, Montgomery, 4-5), 2:4 (58.) Lillich
Strafminuten: Stuttgart 6-Memmingen 4

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

