NÃ¤chster 3:0-Heimsieg der Starbulls Rosenheim: Pulkkinen-Doppelpack bÃ¤ndigt Kaufbeuren

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 33. Spieltag der DEL2 empfingen die Starbulls Rosenheim den Tabellenletzten ESV Kaufbeuren im ROFA-Stadion â€“ und feierten vor 4.021 Zuschauern einen verdienten 3:0-Erfolg.

Wie bereits eine Woche zuvor beim Heimsieg gegen den EV Landshut blieben die GrÃ¼n-WeiÃŸen nicht nur ohne Gegentor, sondern auch erneut ohne eine einzige Strafzeit. Teemu Pulkkinen traf doppelt, den Schlusspunkt setzte C.J. Stretch. Trotz eines deutlichen Ãœbergewichts an klaren Torchancen auf Rosenheimer Seite war die Partie bis Mitte des letzten Drittels offen.

Die Starbulls mussten, wie angekÃ¼ndigt, auf mehrere Akteure verzichten: Lukas Laub, Lewis Zerter-Gossage, Joel Keussen und Johannes Achatz fehlten verletzungsbedingt, zudem standen die FÃ¶rderlizenzspieler Leon van der Linde und Sebastian Zwickl nicht zur VerfÃ¼gung. Das Tor hÃ¼tetet Christopher Kolarz, wÃ¤hrend Oskar Autio zum dritten Mal in Folge auf der TribÃ¼ne Platz nehmen musste.

Auch der ESV Kaufbeuren trat ersatzgeschwÃ¤cht an. Mit Jonny Tychonick, Dâ€™Artagnan Joly, John Rogl, Joe Casetti (alle verletzt) und Henri Kanninen (Saisonende) standen mehrere etatmÃ¤ÃŸige LeistungstrÃ¤ger nicht zur VerfÃ¼gung. Rio Kaiser fehlte wegen einer Sperre, Dominik GroÃŸ krankheitsbedingt. Dennoch konnten die GÃ¤ste, im Gegensatz zu den Starbulls, vier nominelle Sturmreihen aufbieten. Das Kaufbeurer Tor hÃ¼tete erstmals seit zehn Wochen wieder der wegen einer Verletzung auÃŸer Gefecht gewesene Daniel FieÃŸinger â€“ und der GÃ¤stegoalie lieferte eine starke Leistung ab.

Pulkkinen aus dem Nichts zur Rosenheimer FÃ¼hrung

Die Partie begann mit leichter Rosenheimer Dominanz, die erste Torchance aber hatten die AllgÃ¤uer. Nach zwei Minuten scheiterte Pavels Nikitins an Starbulls-Keeper Kolarz. Die GÃ¤ste agierten mutig, setzten mit aktivem Forechecking Akzente, provozierten Rosenheimer Fehler Â und erspielten sich einige AbschlÃ¼sse. Die FÃ¼hrung erzielten jedoch die Starbulls: In der 13. Minute nutzte Teemu Pulkkinen eine Unachtsamkeit in der Kaufbeurer Defensive. Nach Zuspiel von Charlie Sarault stand der Finne frei vor TorhÃ¼ter FieÃŸinger, irritierte ihn mit einer kleinen Finte und schob durch die Schoner zum 1:0 ein . Der Treffer fiel in der 13. Minute eher aus dem Nichts, brachte Kaufbeuren aber keineswegs aus dem Konzept â€“ die Partie blieb bis zur Pausensirene ausgeglichen.

Starbulls steigern sich, FieÃŸinger hÃ¤lt Kaufbeuren im Spiel

Im zweiten Drittel Ã¼bernahmen die Starbulls zunehmend die Kontrolle und erspielten sich zahlreiche hochkarÃ¤tige Chancen. In einer Vier-gegen-eins-Situation schloss J.C. Stretch auf eigene Faust ab â€“ und vergab (23.). Kurz darauf entschÃ¤rfte FieÃŸinger einen Abschluss von Maximilian Vollmayer aus kÃ¼rzester Distanz spektakulÃ¤r (25.). Shane Hanna und Pulkkinen nahmen das GÃ¤stetor mit satten SchÃ¼ssen ins Visier, hatten damit aber ebenfalls keinen Erfolg. Der zweite Starbulls-Treffer war lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llig, fiel aber nicht.

Doch auch Kaufbeuren blieb gefÃ¤hrlich: Nach einem misslungenen Rosenheimer Wechsel kam Yannik Burghart frei zum Schuss, Keeper Kolarz reagierte stark (28.). In der einzigen Ãœberzahlsituation der Partie kurz vor der zweiten Pause konnten die Starbulls keine AbschlÃ¼sse kreieren, sodass es mit der knappen 1:0-FÃ¼hrung auch in die zweite Pause ging.

GlÃ¼ck und Kolarz verhindern den Ausgleichstreffer

Im Schlussdrittel erwischten zunÃ¤chst die GÃ¤ste den besseren Start. Tyson McLellan traf erst den Pfosten und scheiterte Sekunden spÃ¤ter an Kolarz, der per Reflex mit dem Schoner zur Stelle war (45.). Danach Ã¼bernahmen die Starbulls jedoch Schritt fÃ¼r Schritt wieder das Kommando.

In der 49. Minute erhÃ¶hte Pulkkinen nach feiner RÃ¼ckhandvorlage von Sarault â€“ und dank einer Portion ScheibenglÃ¼ck im Slot â€“ auf 2:0. Den ersten Versuch parierte FieÃŸinger noch, den Abpraller drÃ¼ckte der Finne jedoch aus der Luft Ã¼ber die Linie. Damit war der Widerstand der AllgÃ¤uer gebrochen. Nach einem feinen Solo von Ville JÃ¤rvelÃ¤inen vollendete KapitÃ¤n C.J. Stretch den Abpraller aus dem RÃ¼ckraum kommend souverÃ¤n zum 3:0 (52.).

Die Rosenheimer Fans durften sich in den Schlussminuten zwar nicht Ã¼ber weitere Treffer, aber noch Ã¼ber einige individuelle und spielerische KabinettstÃ¼ckchen freuen â€“ und darÃ¼ber, dass der zweite Shutout vom fehlerfreien Christopher Kolarz im zweiten Heimspiel hintereinander nicht mehr in Gefahr geriet.

Mit nun 65 Punkten aus 33 Spielen haben die Starbulls Rosenheim ihren Vorsprung auf das Verfolgertrio aus Landshut, Ravensburg und Regensburg auf satte 14 Punkte ausgebaut.

Am Sonntag steht am 34. Spieltag das Rosenheimer AuswÃ¤rtsspiel bei den Lausitzer FÃ¼chsen an. Spielbeginn in der Eisarena WeiÃŸwasser ist um 17 Uhr (LiveÃ¼bertragung auf www.sportdeutschland.tv). Das nÃ¤chste Starbulls-Heimspiel im ROFA-Stadion steigt am Freitag, 16. Januar, gegen die Ravensburg Towerstars.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!