NÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung in NÃ¼rnberg perfekt

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Samuel Dove-McFalls bleibt den Nürnberg Ice Tigers auch über die laufende Spielzeit hinaus erhalten.

Der 27-jährige Mittelstürmer hat beim Gründungsmitglied der PENNY DEL einen Vertrag für die kommende Saison 2025/26 unterschrieben.

Samuel Dove-McFalls wechselte im Sommer von den Lausitzer Füchsen aus der DEL2 nach Nürnberg. Bis zu seiner Verletzung erzielte er acht Tore und elf Assists in seinen ersten 38 DEL-Spielen. Seine Zweikampfquote von 57,8 Prozent ist die beste aller Nürnberger Stürmer. Außerdem gewinnt der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass 54,3 Prozent seiner Anspiele und ist der Stürmer der Ice Tigers mit der durchschnittlich meisten Eiszeit in Unterzahl.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Mit Sam konnten wir einen sehr vielseitigen und extrem wertvollen deutschen Spieler für eine weitere Saison an uns binden. Er hat in seiner ersten DEL-Saison voll überzeugt und sofort eine große Rolle in unserem Team ausgefüllt.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Die Karriere von Samuel Dove-McFalls in Zahlen

Eishockey-Magazin TV