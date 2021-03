NÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung beim ERC Ingolstadt ist fix! Fraktion junger deutscher Spieler wÃ¤chst weiter

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt kann erneut grünes Licht geben. Auch der Vertrag mit Wojciech Stachowiak wurde verlängert. Damit vergrößert der Stürmer die...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt kann erneut grünes Licht geben. Auch der Vertrag mit Wojciech Stachowiak wurde verlängert.

Damit vergrößert der Stürmer die Fraktion junger deutscher Spieler bei den Panthern und ist nach Colton Jobke und Daniel Pietta bereits der dritte Profi, der seinen Kontrakt beim ERC in dieser Woche verlängert hat.

Der 21-Jährige kam im Februar 2020 von der Michigan State University zu den Panthern und konnte in den acht Spielen, die er in der Saison 2019/20 noch bestritt, auf Anhieb überzeugen.

„Wojciech kam im letzten Jahr erst spät zu uns, hat uns aber umgehend begeistert und seine guten Leistungen auch in dieser Saison fortgesetzt. Dass wir ihn weiterhin in unserem Team haben, ist auch im Hinblick auf die U23-Regel unheimlich wichtig“, sagt Sportdirektor Larry Mitchell über den Linksschützen, der in der aktuellen Saison von einer Verletzung ausgebremst wurde. In seinen bislang elf absolvierten Partien setzte der Angreifer seine positive Entwicklung trotz der Verletzungspause fort und steht aktuell bei zwei Toren und einer Vorlage. Sein erstes Tor in der PENNY DEL gelang Stachowiak am dritten Spieltag gegen die Augsburger Panther. Insgesamt bestritt er bisher 19 DEL-Spiele.

„Er hat gute läuferische Fähigkeiten, ist körperlich robust und vielseitig einsetzbar. Damit vereint er Eigenschaften auf sich, die nicht allzu viele Spieler besitzen. Wojciech kann man bedenkenlos sowohl in die Top-Reihe stellen als auch die vierte Reihe anführen lassen“, beschreibt Mitchell die Qualitäten des Stürmers, der unter anderem im Krefelder Nachwuchs und bei den Jungadlern Mannheim ausgebildet wurde, bevor er in die USA ging und dort zwei Jahre in der College-Liga NCAA für die Michigan State Spartans auflief.

„Dass ich mich vor gut einem Jahr dazu entschieden habe, zum ERC zu wechseln, war die richtige Entscheidung. Ich bekomme hier das Vertrauen der Verantwortlichen und kann mich gut entwickeln. Den eingeschlagenen Weg will ich weitergehen und erfolgreiches Eishockey spielen“, sagt Stachowiak zu seiner Vertragsverlängerung.