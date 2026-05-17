Nächste Vertragsverlängerung bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt mit Leon Köhler die nächste Vertragsverlängerung bekannt.

Der 25jährige Stürmer geht somit in seine dritte Saison bei den Ice Dragons und will auch in der kommenden Saison für Furore sorgen: „Wir wollen natürlich wieder in die PlayOffs, dort aber auch länger im Rennen bleiben.“

In seinen 50 Einsätzen holte Herfords Nummer 14 in der vergangenen Spielzeit insgesamt 43 Scorerpunkte und erzielte dabei 20 Treffer – Bestwert für Leon Köhler in seiner bisherigen Profikarriere. Besonders in Erinnerung dürfte den ostwestfälischen Eishockeyfans sein Auftritt im letzten Hauptrundenspiel beim 6:4-Sieg bei den Hannover Indians geblieben sein. Zweimal trug sich der Stürmer in die Torschützenliste ein, zweimal bereitete er weitere Treffer vor und zweimal rettete er spektakulär auf der eigenen Torlinie. Ohne Zweifel war Leon Köhler an diesem Abend „Man of the Match“.

„Leon hat sich auf und neben dem Eis sehr gut entwickelt. Seine offensiven Qualitäten hat er bereits oft gezeigt, doch inzwischen hat er auch defensiv sehr gut zugelegt. Nun geht es um den nächsten Schritt“, so HEV-Chefcoach Henry Thom.

Diesen nächsten Schritt möchte auch Leon Köhler nun gehen: „Wenn ich auf die letzten beiden Jahre zurückschaue, merkt man auch als Spieler, wie sehr sich der Verein entwickelt hat. Es wird im Hintergrund enorm viel gearbeitet und alles wird Stück für Stück immer professioneller, ohne den familiären Charakter zu verlieren. Deswegen fühle ich mich in Herford auch sehr wohl, da ich dieses familiäre Umfeld mag. Nachdem in meiner ersten Saison bei den Ice Dragons vieles von allein lief, war die zweite Saison deutlich schwieriger. Wir mussten uns aus der Niederlagenserie herausarbeiten, was uns schließlich auch gelang. Ich glaube, dass wir in der vergangenen Saison sehr viele wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. Man lernt aus Niederlagen mehr als aus Siegen und auch ich habe irgendwie aus den Niederlagen sehr viel mitgenommen. Ich bin mit meiner Entwicklung in den beiden vergangenen Jahren sehr zufrieden und möchte mich noch weiter für mein Team steigern.“

Der Herforder Eishockey Verein und die Ice Dragons-Fans freuen sich, dass Leon Köhler weiterhin das HEV-Trikot tragen wird und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.