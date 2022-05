NÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung am Pulverturm ist perfekt

Straubing. (PM Tigers) Der U23-Verteidiger Mario Zimmermann steht auch in der kommenden Saison im Kader der Straubing Tigers. Zur vergangenen Saison wechselte der 21-Jährige...

Straubing. (PM Tigers) Der U23-Verteidiger Mario Zimmermann steht auch in der kommenden Saison im Kader der Straubing Tigers.

Zur vergangenen Saison wechselte der 21-Jährige vom EV Landshut in die Gäubodenstadt, wo er in 31 Partien zum Einsatz kam. Durch die Förderlizenz lief er in der Spielzeit 2021/22 noch neunmal für den Kooperationspartner auf. Für die Straubing Tigers erzielte er zwei Tore sowie fünf Vorlagen.

„Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für die Straubing Tigers zu spielen. Ich wurde vom Team sehr gut aufgenommen und fühle mich in Straubing sehr wohl“, sagt Mario Zimmermann zur Verlängerung seines Kontrakts.

Jason Dunham erklärt: „Mario hat sich in der vergangenen Spielzeit enorm weiterentwickelt. Für sein junges Alter hat er ein hervorragendes Verständnis vom Eishockeysport und kann mit erfahrenen Gegenspielern absolut mithalten. Das hat er uns allen in den Playoffs gezeigt. Wir sind froh, dass er unsere Defensive auch in der kommenden Saison verstärkt.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich bin stolz darauf, dass Mario sein Können jetzt auch im Nationaltrikot unter Beweis stellen darf. Die gesamte Tigers-Organisation wünscht ihm viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft.“

Am heutigen Montag wurde Mario Zimmermann von Bundestrainer Toni Söderholm in den WM-Kader der Herren-Nationalmannschaft berufen. Bereits morgen reist er gemeinsam mit dem DEB-Team nach Finnland.

Kader der Straubing Tigers Saison 2022/23 – Stand 09.05.2022

Torhüter: Florian Bugl

Verteidigung: Stephan Daschner, Marcel Brandt, Cody Lampl, Ian Scheid, Mario Zimmermann

Angriff: Tim Brunnhuber, Sandro Schönberger, Travis St. Denis, Taylor Leier, Garrett Festerling