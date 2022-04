NÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung: Alligators halten Jari Neugebauer

Höchstadt. (PM Alligators) Gute Nachricht für die HEC-Fans: Auch der 27jährige Berliner konnte für zwei weitere Jahre verpflichtet werden. Die Verantwortlichen der Alligators bleiben...

Höchstadt. (PM Alligators) Gute Nachricht für die HEC-Fans: Auch der 27jährige Berliner konnte für zwei weitere Jahre verpflichtet werden.

Die Verantwortlichen der Alligators bleiben dabei ihrer Taktik treu die Leistungsträger langfristig an Höchstadt und die Region zu binden und das Erfolgsteam der vergangenen zwei Spielzeiten zusammenzuhalten.

Jari Neugebauer steht seit 2018 für die Alligators auf dem Eis und geht damit in seine fünfte Saison für den HEC: „Ich fühl mich hier mittlerweile wie zu Hause! Der Weg, den wir in Höchstadt gehen, ist gut und richtig, was ich auch an meiner eigenen Entwicklung sehen kann!“

Neugebauer zählte bei den Alligators von Anfang an zu den Leistungsträgern und wurde schnell auch zu einem Antreiber: „Er hasst es zu verlieren, weniger als 110% zu geben, das gibt es bei ihm nicht“, beschreibt Teammanager Daniel Tratz. Mit 58 Toren und 109 Vorlagen leistete Neugebauer einen großen Beitrag zum Aufwärtstrend der Alligators und half so maßgeblich mit, sein Team vom Abstiegskandidaten zum einem Playoff-Teilnehmer zu machen.

„Unser und mein Ziel muss immer sein noch besser zu werden! Unsere Art und Weise zu spielen hat sich verändert, wir sind nicht mehr nur das kleine Höchstadt, sondern wir selber und auch die anderen Teams wissen, dass wir jeden schlagen können!“, so Neugebauer. „Wir wollen oben mitspielen und freu mich drauf da meinen Beitrag zu leisten!“