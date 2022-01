NÃ¤chste VerlÃ¤ngerung: Auch Yannic Bauer bleibt dem DSC erhalten

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC treibt die Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran und kann mit Stürmer Yannic Bauer die nächste Vertragsverlängerung...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC treibt die Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran und kann mit Stürmer Yannic Bauer die nächste Vertragsverlängerung vermelden.

Der 19-jährige Außenstürmer wechselte vergangenen Sommer von den Starbulls Rosenheim nach Deggendorf, wo er aktuell seine erste vollständige Saison im Herrenbereich absolviert. Ausgebildet wurde der gebürtige Eitensheimer unter anderem im Nachwuchs der Eisbären Regensburg, als auch an der Somang Hockey Academy in Kanada.

Beim Deggendorfer SC ist man zufrieden mit der Entwicklung von Bauer. „Wir hatten vor der Saison die Hoffnung, dass sich Yannic in die ersten drei Reihen hineinspielen kann. Dies ist ihm mittlerweile gelungen. Er ist läuferisch und technisch stark und wir vertrauen darauf, dass er in der kommenden Spielzeit noch einmal einen Schritt nach vorne machen wird“, so Thomas Greilinger, seines Zeichens Sportlicher Leiter des DSC.

Im bisherigen Saisonverlauf gelangen Bauer in 27 Partien insgesamt drei Treffer und fünf Vorlagen.

Kader 2022/23:

Tor: Timo Pielmeier

Verteidigung: Ondrej Pozivil, Alex Grossrubatscher, Silvan Heiß, Leon Zitzer

Angriff: Thomas Pielmeier, Lukas Miculka, René Röthke, Jonas Stern, Yannic Bauer

Trainer: Jiri Ehrenberger