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Nächste Station Växjö: Red Bulls bleiben auf CHL-Punktejagd

Alan Letang: „Weiter hart arbeiten und die Scheibe noch mehr vors Tor bringen“

12. September 20262 Mins read22
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Die Vida-Arena in Växjö, Heimspielstätte der Lakers - © Sportfoto-Sale (MK)
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Ängelholm. (PM Red Bulls) Nach der gestrigen Niederlage gegen Rögle BK bestreitet der EC Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League morgen, Sonntag, gleich das nächste Auswärtsspiel in Schweden gegen die Växjö Lakers (15:00 Uhr, ORF Sport+).

Die Schweden haben gestern zuhause gegen Tappara Tampere verloren.

Ausgangslage
Das klare Ergebnis aus dem gestrigen Spiel gegen Rögle BK (0:5) spiegelt die Leistung der Red Bulls nicht annähernd wider. Die lieferten den Schweden über 40 Minuten und starkes Spiel, hatten ihre Möglichkeiten – nicht viele, aber qualitativ gute – und ließen in den ersten 40 Minuten nur ein Gegentor zu. Erst der zweite Treffer von Rögle in der 47. Minute ließ die Salzburger Mauer bröckeln, die bis dahin so standfest war.

Mit den Växjö Lakers bereiten sich die Red Bulls erneut auf ein Spiel auf höchstem Niveau vor, in dem sie das kompakte Mannschaftsspiel bis zum Schluss durchziehen wollen. Die Lakers, die in der letzten Saison der schwedischen Meisterschaft (SHL) im Halbfinale gegen Rögle BK aus den Playoffs ausgeschieden sind, haben gestern zuhause gegen Tappara Tampere eine knappe 1:2-Niederlage einstecken müssen. Davor hat der viermalige schwedische Meister 1:3 in Mannheim verloren und mit dem 3:1-Sieg im slowakischen Nitra den bislang einzigen CHL-Sieg eingefahren.

Beide Teams halten damit nach drei Spielen bei je einem Sieg und wollen unbedingt punkten, um im Rennen um einen Playoff-Platz unter den besten 16 Teams zu bleiben.

Statement Alan Letang „Trotz der Niederlage verdienten sich die Red Bulls gestern große Anerkennung, wie sie gegen Rögle gespielt haben. Wir hatten ein gutes Gefühl, bis die Schweden im Schlussdrittel unsere Fehler ausnutzten. Wir müssen genauso weitermachen, weiter hart arbeiten und die Scheibe noch mehr vors Tor bringen. Wir müssen Lösungen finden, wie wir den Druck aufs Tor erhöhen können.“

Die Red Bulls reisen heute per Bus von Ängelholm nach Växjö und absolvieren dort in der Vida Arena am späten Nachmittag ein Training, bevor es am Sonntag um 15:00 Uhr ernst wird.

Champions Hockey League
Växjö Lakers – EC Red Bull Salzburg
So, 13.09.2026 | Växjö, 15:00 Uhr
ORF Sport+

CHL | Regular Season der Red Bulls

Do, 03.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Sa, 05.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Fr, 11.09.2026 | Rögle Ängelholm vs. EC Red Bull Salzburg 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
So, 13.09.2026 | Växjö Lakers vs. EC Red Bull Salzburg | 15:00
Mi, 07.10.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlin | 20:20
Di, 13.10.2026 | Skellefteå AIK vs. EC Red Bull Salzburg | 19:00

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