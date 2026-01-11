Nächste Pleite für die Haie

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI kassiert in Budapest ein 3:6. Es ist die achte Niederlage in Folge.

Die Haie, im Vergleich zum gestrigen Spiel ohne den verletzten Jan Lattner, haben in Budapest einen richtig guten Start und frühe Chancen, belohnen sich für diese Anfangsphase aber nicht. Nach einigen Minuten nehmen die Ungarn das Zepter in die Hand, und gehen in Minute sieben durch Mattyasofszki in Führung. Das Spiel bietet einen Schlagabtausch, in dem die Haie nach einer schönen Aktion über Kudla und Benker durch Benjamin Corbeil ausgleichen können (12.). Nur 37 Sekunden später führt aber wieder Ferencvaros! Brady Shaw sorgt gegen seine Ex-Kollegen für das 2:1. Kurz vor Drittelende trägt sich ein weiterer Ex-Hai in die Scorerliste ein. Gordie Green baut dir Führung der Ungarn auf 3:1 aus.

Die Haie fangen sich gleich zu Beginn des Mittelabschnitts den vierten Gegentreffer. Antonen trifft im Powerplay für Ferencvaros zum 4:1. Danach schwächen sich die Ungarn durch Strafen selbst. Der HCI ist sieben Minuten fast durchgehend in Überzahl, zwei davon bei 5 gegen 3, doch zum wiederholten Male in dieser Saison schaffen es dir Tiroler nicht, aus solch einer Situation Kapital zu schlagen. Zu oft ist das Spiel der Haie zu kompliziert oder ungenau, zu sehr machen sich die Ausfälle und das gestrige schwere Spiel in Fehérvár bemerkbar. Anders Ferencvaros, das den Vorsprung noch im zweiten Drittel mit einem Doppelschlag durch Coulter und Antonen auf 6:1 ausbaut (34., 35.). Für die Haie ist in Budapest nach 40 Minuten Schadensbegrenzung angesagt.

Im Schlussdrittel zeigen die Haie Moral und brechen trotz des großen Rückstandes nicht auseinander. Die Partie plätschert zunächst dahin, die Höhepunkte sind rar. Matt Wilkins sorgt Mitte des Abschnitts mit einem Doppelschlag dafür, dass bei den mitgereisten Haie-Fans auf der Tribüne wieder etwas Hoffnung aufkeimt, wirklich in Gefahr kommt Ferencvaros aber nicht mehr. Die Ungarn spielen die Partie trocken nach Hause, bei den Haien fehlt auch die Kraft für eine echte Schlussoffensive. Der HCI verliert bei FTC-Telekom mit 3:6. Am kommenden Freitag geht es zu Hause gegen Graz weiter.

FTC-Telekom – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 6:3 (3:1,3:0,0:2)

Torfolge: 1:0 Mattyasofszki (7./EQ), 1:1 Corbeil (12./EQ), 2:1 Shaw (13./EQ), 3:1 Green (19./EQ), 4:1 Antonen (21./PP1), 5:1 Coulter (34./EQ), 6:1 Antonen (35./EQ), 6:2 Wilkins (47./EQ), 6:3 Wilkins (51./EQ);

