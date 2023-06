Nächste Personalie steht – Jonas Mosler verteidigt für die Riverkings

Landsberg. (PM HCL) Mit dem 20-jährigen Verteidiger Jonas Mosler bekommt ein weiterer Spieler aus dem eigenen Nachwuchs die Chance sich in der Bayernliga Mannschaft...

Landsberg. (PM HCL) Mit dem 20-jährigen Verteidiger Jonas Mosler bekommt ein weiterer Spieler aus dem eigenen Nachwuchs die Chance sich in der Bayernliga Mannschaft des HC Landsberg zu beweisen.

Jonas Mosler gilt als körperlicher robuster Verteidiger und bringt mit seiner Größe von 1,90 m einiges an körperlicher Präsenz mit. Das Eishockey Spielen erlernte er zunächst in Königsbrunn, bevor er bereits in jungen Jahren zu den Riverkings in die Nachwuchsabteilung wechselte.

Dazu Vizepräsident Michael Grundei: „Beim HC Landsberg ist es uns wichtig, eine gute Mischung aus erfahrenen Kräften und eigenen jungen Spielern aufs Eis zu bringen, damit wir in den nächsten Jahren in der Bayernliga nachhaltig agieren können. Unsere Nachwuchsspieler sind da ein ganz wichtiger Baustein. Jonas bringt viele Eigenschaften mit, die ein stabiler Verteidiger mitbringen muss: körperliche Präsenz, konsequentes Spielverhalten und bedingungslosen Einsatz. Wir freuen uns mit ihm im nächsten Jahr zu arbeiten.“

Jonas Mosler: „Ich freue mich, dass ich die Chance erhalte, für meinen Heimatverein in der Bayernliga zu spielen. Ich will mich weiter entwickeln und meinen Teil dazu beitragen, damit wir in die Playoffs kommen. Die freiwillige Saisonvorbereitung und das Training mit den Jungs machen schon gehörig Spass. Ich freue mich auf die neue Saison!“

