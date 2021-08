NÃ¤chste Personalie bei den Sharks unter Dach und Fach

Kempten. (PM ESC) Gerade mal 23 Jahre alt ist der Deutsch-Slowake Adam Suchomer. Eigentlich bereits in der letzten Saison als Neuzugang gemeldet kam der...

Kempten. (PM ESC) Gerade mal 23 Jahre alt ist der Deutsch-Slowake Adam Suchomer.

Eigentlich bereits in der letzten Saison als Neuzugang gemeldet kam der Stürmer noch gar nicht zum Einsatz als die Saison abgebrochen wurde. In der kommenden Spielzeit soll er nun den Angriff der Sharks verstärken und von Beginn an dabei sein. Trotz seiner jungen Jahre bringt der gebürtige Germeringer bereits ausreichend Erfahrung mit, so das die Verantwortlichen in Kempten durchaus positiv gestimmt sind. Auflaufen wird er bei den Sharks mit der # 25.

Auch im Bezug auf die Zuschauerfrage tut sich nun einiges.

Viele Vereine haben den Vorverkauf ihrer Dauerkarten bereits gestartet und geben auch mögliche Besucherzahlen an. In Kempten hat man sich dazu entschieden hiermit zu warten bis zuverlässige Zahlen und die Genehmigung der Behörden vorliegen. Aufgrund der letzten Änderungen in den Aussagen bezüglich Sportveranstaltungen mit Zuschauern wird es zum Ende dieser Woche ein Gespräch zwischen dem Vorstand des ESC und den Verantwortlichen der Stadt Kempten geben. Hier werden die aktuellen Möglichkeiten unter Einhaltung der aktuellen Vorgaben aus dem Infektionsschutzgesetz berücksichtigt, ebenso wie das Hygienekonzept in der ABW Arena.