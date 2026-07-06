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EHC BaselTransfer-News

Nächste Kaderentscheidungen beim EHC Basel

Neuzugang Max Landskroner

6. Juli 20262 Mins read13
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Basel. (PM EHC) Der EHC Basel verpflichtet einen weiteren jungen Spieler: Max Landskroner wechselt fest in den Basler Kader und erhält neu eine A-Lizenz.

Der Stürmer stammt aus dem eigenen Nachwuchs und war in den vergangenen Saisons bereits mit einer B-Lizenz vom HC Davos herkommend in Basel im Einsatz.

Landskroner gilt als talentierter Offensivspieler mit viel Entwicklungsperspektive und hat in seinen bisherigen Stationen wichtige Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Beim EHC Basel sieht man in ihm einen Spieler, der Schritt für Schritt an die Anforderungen der ersten Mannschaft herangeführt werden und eine feste Rolle im Team einnehmen kann.

Sportchef Kevin Schläpfer sagt: „Max ist ein Spieler aus unserem eigenen Umfeld, der sich gut entwickelt hat und den nächsten Schritt bei uns gehen wird. Wir freuen uns, ihn nun mit einer A-Lizenz fix in unserem Kader zu haben.“

Kevin Zürcher wird vom SC Bern ausgeliehen

Der EHC Basel kann für die kommende Saison auf die Unterstützung von Kevin Zürcher zählen. Der physisch starke Stürmer wird vom SC Bern ausgeliehen und verstärkt das Basler Kader in der kommenden Saison.

Kevin Zürcher hat bereits in der Vergangenheit einzelne Spiele für den EHC Basel bestritten und dabei seine robuste Spielweise sowie seine Präsenz in den Zweikämpfen eingebracht. Mit seiner körperbetonten Art soll er dem Team zusätzliche Stabilität und Durchsetzungskraft verleihen.

Sportchef Kevin Schläpfer sagt: „Kevin bringt genau jene körperliche Komponente mit, die unserem Spiel guttun kann. Er ist bereit, Verantwortung in den Zweikämpfen zu übernehmen und gibt uns damit mehr Tiefe im Kader. Wir freuen uns, ihn diese Saison bei uns zu haben.“

Vertragsverlängerung David Hamr

Der EHC Basel hat auch den Vertrag mit David Hamr verlängert. Der junge Stürmer bleibt damit Teil des Basler Kaders und wird seine Entwicklung im Verein weiter vorantreiben.

David Hamr bringt mit seiner Grösse und seinem Offensivinstinkt ein spannendes Profil mit. Vor allem seine Abschlussstärke und sein gutes Gespür für heikle Situationen im Angriffsdrittel machen ihn zu einem Spieler, der immer wieder für Torgefahr sorgt. Beim EHC Basel ist man überzeugt, dass er diesen Weg weitergehen und seine Rolle im Team Schritt für Schritt ausbauen kann.

Sportchef Kevin Schläpfer sagt: „David hat offensiv viel Qualität. Wir sehen bei ihm noch mehr Potenzial und freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit ihm weiterzugehen.“

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