Nächste Entwicklungsstufe für die neue Multifunktionsarena in Frankfurt: Populous als Generalplaner beauftragt

Frankfurt am Main [PM] Mit der Beauftragung des international renommierten Architekturbüros Populous als Generalplaner erreicht das Projekt Multifunktionsarena P9 die nächste Entwicklungsphase.

Die Sportpark Stadion Frankfurt Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH (SSF) treibt die Planungen für die Multifunktionsarena P9 weiter voran. Nach einem europaweiten Vergabeverfahren wurde Populous Deutschland mit den Generalplanungsleistungen für das Projekt beauftragt. Das weltweit anerkannte Architekturbüro setzte sich gemeinsam mit Buro Happold und Drees & Sommer durch und übernimmt damit die nächste Planungsphase der geplanten Arena auf dem Frankfurter Stadiongelände.

„Frankfurt ist eine internationale Sport- und Veranstaltungsstadt. Die Multifunktionsarena soll diesem Anspruch gerecht werden und unseren Standort langfristig stärken. Mit Populous haben wir einen Partner gewonnen, der weltweit Erfahrung mit der Entwicklung moderner Arenen mitbringt und dieses Know-how in unser Projekt einbringen wird“, sagt Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main.

Europaweites Vergabeverfahren mit großer internationaler Resonanz

Der europaweite Teilnahmewettbewerb für die Generalplanungsleistungen wurde im Februar 2026 gestartet. Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union sowie in der Hessischen Ausschreibungsdatenbank bekundeten insgesamt 180 Unternehmen ihr Interesse an dem Projekt, darunter zahlreiche renommierte Planungs- und Architekturbüros aus dem In- und Ausland.

Auf Grundlage der geltenden Vergabevorschriften wurden fünf qualifizierte Bieter ausgewählt. Mit der Vergabe an Populous wurde das Vergabeverfahren erfolgreich abgeschlossen.

Umfangreiche Planungsleistungen

Die Generalplanung umfasst insbesondere die Objektplanung, die Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung der Arena. Darüber hinaus wird Populous die bereits 2024 erstellte Machbarkeitsstudie weiterentwickeln und grundlegende planungs-, genehmigungs- und bauordnungsrechtliche Fragestellungen bearbeiten.

Die detaillierte architektonische Gestaltung sowie die Fassadenplanung der Arena sind nicht Bestandteil des aktuell vergebenen Leistungsumfangs und werden in den folgenden Projektphasen weiter ausgearbeitet.

„Unser Ziel ist eine Arena, die im späteren Betrieb überzeugt. Dafür braucht es von Anfang an eine Planung, die Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. Von der internationalen Arena-Erfahrung, die Populous mitbringt, werden wir bei der Entwicklung dieses Projekts profitieren“, erklärt Moritz Schneider, Geschäftsführer der SSF.

„Wir sind stolz darauf, mit den Generalplanungsleistungen für das spannende P9-Arena-Projekt in Frankfurt beauftragt worden zu sein. Es entsteht eine hochmoderne Multifunktionsarena, die erstklassigen Sport und Entertainment in die Stadt bringen wird. Wir freuen uns darauf, unsere internationale Planungsexpertise einzubringen, um eine nachhaltige Arena von Weltklasse zu schaffen, die das Erlebnis für Fans und alle Besucherinnen und Besucher auf ein neues Niveau hebt“, sagt Declan Sharkey, Global Director und Senior Principal bei Populous.

Blick auf die nächsten Projektphasen

Gemeinsam mit der SSF, der Projektsteuerung sowie den beteiligten Fachplanern wird das Planungsteam nun die nächste Projektphase aufnehmen und die konzeptionellen sowie technischen Grundlagen für die Multifunktionsarena in Anlehnung an die Leistungsphasen 1 und 2 erarbeiten.

Diese Planungen bilden die Grundlage für die Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung, die ab Herbst 2027 als Basis für das Vergabeverfahren der Totalunternehmerleistung dient. Im Rahmen dieses Verfahrens werden Planung und Bau der Arena an einen einzigen Auftragnehmer vergeben.

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