Nächste 6-Punkte-Spiele für die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein nehmen die Endspielwochen in der Oberliga Nord Zwischenrunde 2 nun richtig Fahrt auf.

Nach dem erfolgreichen Auftakt mit einem 4:1-Derbysieg bei den Hammer Eisbären am vergangenen Sonntag folgt nun ein Wochenende aus der Kategorie „äußerst wichtig“. Zunächst geht es in der Freitagsbegegnung zum Tabellennachbarn Herne, am Sonntag steht das erste Heimspiel der Zwischenrunde gegen die Icefighters Leipzig an.

Wenn die beiden HEV-Kontrahenten Herne und Herford am Freitag um 20.00 Uhr in der Hannibal-Arena ihre Schläger kreuzen, reicht ein Blick auf die Tabelle aus, um die Bedeutung der Partie zu erkennen. Neun Spieltage vor Ende der Gruppenphase weisen die Gastgeber drei Punkte mehr auf ihrem Konto auf, haben gegenüber den Ice Dragons jedoch das schlechtere Torverhältnis. Beide Mannschaften sind inzwischen, wie auch der Tabellenelfte Rostock, auf Tuchfühlung mit den Black Dragons Erfurt, die aktuell den 8. und somit letzten PlayOff-Platz belegen. Angesichts des derzeit sehr knappen Rennens zählt zumindest für die hinteren vier Teams der Zwischenrundengruppe 2 nicht nur jeder Punkt, sondern auch jedes Tor. So darf man in Herne ein spannendes und intensives HEV-Duell erwarten, bei dem es für beide Teams um sehr viel geht.

Etwas anders sieht die Situation beim Sonntagsgegner der Ostwestfalen aus. Die Icefighters Leipzig, die ab 18.30 Uhr zu Gast in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ sind, stehen derzeit auf Platz 7, haben ein gewisses Polster auf die Verfolger und auf der anderen Seite fünf Punkte Rückstand auf Platz 6. „Auf uns warten nur noch 6-Punkte-Spiele. In den Duellen mit direkten Konkurrenten kann man enorm viel bewegen und dann muss man versuchen, möglichst viele Bonuspunkte gegen die übrigen Teams holen“, beschrieb Herfords Chefcoach Henry Thom die Lage für die kommenden Spiele. So hat auch die Begegnung gegen die Icefighters Leipzig einen absoluten Finalcharakter für die heimischen Kufencracks und es dürfte in der Drachenhöhle wieder heiß hergehen.

Tickets für das Sonntagsspiel sind online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 17.30 Uhr öffnet, erhältlich. Dauerkarten behalten für die Zwischenrunde ihre Gültigkeit, die Eintrittspreise bleiben im Vergleich zur Hauptrunde unverändert. Aufgrund der zu erwartenden Kartenanfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit. Die Spiele der Oberliga werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen.

