Nader Feyzi ist seit 25 Jahren ein Scorpion

Mellendorf. (PM Scorpions) Exakt am Freitag, den 24.November, ist der Mannschaftsbetreuer Nader Feyzi 25 Jahre für die Hannover Scorpions tätig.

Feyzi ist bei den Teams in ganz Deutschland ein Begriff. „Wenn es um Ausrüstungsgegenstände geht, ist sein Wissen einfach unschlagbar“, so Sportchef Eric Haselbacher. Er kennt sich in allen Belangen des Eishockeys hervorragend aus und hat den Scorpions in den vergangenen 25 Jahren große Dienste erwiesen.

Die Scorpions bedanken sich bei Nader Feyzi ausdrücklich und hoffen auf eine noch lange Jahre währende Zusammenarbeit.

