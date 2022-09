Nadeau wieder in FÃ¼ssen

Kempten. (PM ESC) Mit seinem neuen Club ESC Kempten steht der Routinier im Vorbereitungsspiel schon wieder auf Füssener Eis. Sonntag erstes Heimspiel gegen Peißenberg....

Kempten. (PM ESC) Mit seinem neuen Club ESC Kempten steht der Routinier im Vorbereitungsspiel schon wieder auf Füssener Eis.

Sonntag erstes Heimspiel gegen Peißenberg.

Nach dem ersten Test in der Schweiz am vergangenen Wochenende waren bereits gute Ansätze bei den Sharks zu erkennen. In einer intensiven Trainingswoche wurde jetzt fleißig gearbeitet. Zwei Einheiten täglich gaben Brad Miller die Gelegenheit seine Mannschaft weiter zu formen. Am Wochenende folgt die Gelegenheit zu zeigen wie weit das Team inzwischen ist. Mit dem TSV Peißenberg kommt am Sonntag um 18.°° ein starker Ligakonkurrent ins Allgäu. Im direkten Vergleich wird zu erkennen sein woran es bis zum Saisonstart Anfang Oktober zu arbeiten gilt.

Zuvor steht am Freitagabend noch das alljährliche Schmankerl gegen den EV Füssen an. Seit Jahren gehört dieses Allgäu Derby fest zum Vorbereitungsplan beider Teams. Etliche Spieler trugen in der Vergangenheit bereits das Trikot des Gegners. Noah Keller und Kevin Steiner auf Füssener Seite waren bereits in Kempten am Start, beide wurden als Last Minute Zugänge am Kobelhang vermeldet. Mit Nicolas Fahr und Jakob Nerb wechselten zwei talentierte Spieler aus dem Nachwuchs in Füssen in diesem Sommer nach Kempten. Und dann natürlich noch der meistbeachtete Transfer des Sommers, die „Heimkehr“ der EVF Ikone Eric Nadeau nach Kempten.

Für Nadeau sicher ein besonderer Abend, gleich in seinem zweiten Spiel im blau roten Trikot trifft er auf seinen langjährigen Ex Club. Vor dem Spiel wird es für ihn auch eine Ehrung und Verabschiedung vom EV Füssen geben.

Spielbeginn in Füssen ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter: www.evfuessen.de/tickets