NADA leitet Ermittlungsverfahren ein: EislÃ¶wen vorerst ohne Dane Fox

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen werden vorerst auf die Dienste ihres Topscorers Dane Fox verzichten.

Beim Kanadier ist durch die Nationale Anti Doping Agentur eine nicht leistungssteigernde Substanz gefunden worden. Deshalb wird Fox am Wochenende nicht zum Einsatz kommen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Gegen Dane Fox läuft derzeit seitens der NADA ein Ermittlungsverfahren wegen des Konsums einer nicht leistungssteigernden Substanz. Diese Substanz darf im Training, nicht aber im Wettkampfbetrieb genutzt werden. Dane ist bis zum Beginn der kommenden Woche zu einer entsprechenden Stellungnahme aufgefordert. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, das Thema vollumfänglich aufzuklären und Dane dabei zu unterstützen. Für uns steht jedoch – auch aus Fairnessgründen gegenüber den anderen Teams – fest, dass er am Wochenende nicht im Kader stehen wird und wir unaufgefordert auf seinen Einsatz verzichten. Weitere Erkenntnisse sind in der nächsten Woche zu erwarten. Bis zu einer Entscheidung bitten wir darum, keine voreiligen Urteile zu fällen.“

Fox war im vergangenen Sommer von den Nürnberg Ice Tigers nach Dresden gewechselt und ist mit 43 Punkten aus 39 Spielen derzeit Topscorer der Eislöwen.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Wir haben die Entscheidung, Dane Fox am Wochenende nicht zum Einsatz zu bringen, ganz bewusst und ohne Zögern getroffen. Als Klub vertreten wir eine klare Haltung zum Thema Doping und allem, was damit in Verbindung steht. Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, den Sachverhalt nicht nur aufgrund unserer Vorbildfunktion proaktiv transparent gegenüber allen Mitgliedern der Eislöwen-Familie und unseren Partnern zu machen. Wichtig ist es uns zu unterstreichen, dass Dane ein Teil genau dieser Familie ist und wir ihn bei dem Prozedere rund um das Ermittlungsverfahren unterstützen werden.“

