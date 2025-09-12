Nachwuchsteams der Starbulls vor spannendem Wochenende – Punktspielauftakte für U15 und U13

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim stehen vor einem ereignisreichen Wochenende mit spannenden Duellen und gleich zwei Saisonauftakten.

U20: Heimspiele gegen Mannheim

Die U20 empfängt im heimischen ROFA-Stadion die Jungadler Mannheim. Los geht’s am Samstagabend um 19:30 Uhr, ehe am Sonntagvormittag um 10:30 Uhr das zweite Spiel auf dem Programm steht. Gegen die traditionell starken Gäste aus Mannheim wird die Mannschaft alles daransetzen, wichtige Punkte einzufahren.

U17: Auswärtsderby und Duell in Deggendorf

Für die U17 stehen zwei Auswärtsspiele an. Am Samstag kommt es zum Derby gegen den EV Landshut (Spielbeginn 13:00 Uhr), ehe die Mannschaft am Sonntag um 10:30 Uhr in Deggendorf gefordert ist. Beide Spiele versprechen viel Spannung und werden ein echter Gradmesser für das Team.

U15: Saisonauftakt in Riessersee

Die U15 startet am Sonntag in ihre Punktrunde. Auswärts trifft die Mannschaft um 12:00 Uhr auf den SC Riessersee und möchte gleich zu Beginn wichtige Punkte mitnehmen.

U13: Doppelte Heimspielpremiere

Auch die U13 beginnt an diesem Wochenende die Punktrunde – und das gleich mit zwei Heimspielen. Am Samstag empfängt das Team Deggendorf (16:30 Uhr), am Sonntag folgt das Derby gegen Landshut (16:00 Uhr).

Ein Wochenende voller Highlights für die Starbulls-Nachwuchsteams – mit Playoff-Atmosphäre, Derby-Spannung und den ersten Punktspielen für U15 und U13. Fans sind herzlich eingeladen, die jungen Talente im ROFA-Stadion zu unterstützen!