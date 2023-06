Nachwuchstalent Anselm Gerg bleibt dem SCR treu – Werdenfelser müssen aber auch einen weiteren Abgang verzeichnen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Eines der hoffnungsvollsten Talente der vergangenen Jahre bleibt seinem Heimatverein treu und geht somit in seine dritte Saison für den SC...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Eines der hoffnungsvollsten Talente der vergangenen Jahre bleibt seinem Heimatverein treu und geht somit in seine dritte Saison für den SC Riessersee.

Die Rede ist von Anselm Gerg. Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner debütierte während der Saison 2021/22 bereits im Alter von 17 Jahren für die Profis des Sportclubs. Die vergangenen beiden Jahre spielte der 18-jährige sowohl für die DNL2-Mannschaft sowie für das Profiteam des SC Riessersee. Auch in der kommenden Saison wäre Gerg noch weiterhin für das U20-Team spielberechtigt, ist aber hauptsächlich bei den Profis eingeplant: „ Anselm ist eines der größten Talente der letzten Jahre, die den Weg aus unserem Nachwuchs zu den Profis erfolgreich gegangen sind. In seinen ersten beiden Jahren in der Oberliga hat er sich mit harter Arbeit und seinem Talent stetig weiterentwickelt. Wir trauen Anselm eine großartige weitere Entwicklung zu und freuen uns daher, dass er auch kommende Saison bei seinem Heimatverein bleiben wird.“, erklärt SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.

Gerg brachte es in den vergangenen beiden Jahren bisher auf insgesamt 54 Pflichtspiele für den SCR. Dabei gelangen ihm bisher ein Tor und zwei Assists: „ Für mich gab es nur die Option weiterhin für meinen Heimatverein aufzulaufen. Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und werde alles geben, dass wir zusammen als Mannschaft und ich mich persönlich stetig weiterentwickeln und verbessern werden.“, freut sich Anselm Gerg über die Vertragsverlängerung und erklärt sein Verbesserungspotenzial: „ Vor allem an meiner Defensivarbeit muss ich in der kommenden Saison arbeiten. Aber auch das Spielverständnis und das Tempo der Oberliga sind nicht zu vergleichen mit der DNL2. Das habe ich in meinen beiden Jahren schnell feststellen müssen.“

Das Nachwuchstalent wird auch in der kommenden Saison wieder mit der Nummer #15 für seinen Herzensverein auflaufen: „Der SCR bedeutet für mich Familie. Ich spiele seit meinem dritten Lebensjahr für diesen Verein und habe hier bereits so viele wunderbare Momente erleben dürfen. Ich freue mich in der neuen Saison weitere dieser Momente erleben zu dürfen.“, so der Youngster.

Hingegen nicht mehr für den SC Riessersee auflaufen wird Stürmer Moritz Israel. Der 27-jährige Rechtsschütze erhält nach 1 ½ Jahren beim SCR kein neues Vertragsangebot und wird in die Oberliga Nord wechseln. Wir bedanken uns bei Moritz Israel für das geleistete und wünschen sportlich und privat das allerbeste für die Zukunft.

