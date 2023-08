Nachwuchstalent Alex Dell wird ein Falke

Artikel anhören Heilbronn. (PM Falken) Die Falken verpflichten das Nachwuchstalent Alex Dell. Der Deutsch-Russe kommt aus der höchsten Junioren-Liga der Vereinigten Staaten nach Heilbronn....

Heilbronn. (PM Falken) Die Falken verpflichten das Nachwuchstalent Alex Dell.

Der Deutsch-Russe kommt aus der höchsten Junioren-Liga der Vereinigten Staaten nach Heilbronn.

Die letzten beiden Spielzeiten hat der gebürtige Chelyabinsker in der North American Prospects Hockey League und der U18 AAA-Liga bei den Shattuck St. Mary’s in Faribault, Minnesota verbracht. In 58 Spielen brachte es der 19-Jährige dabei auf sage und schreibe 114 Punkte, davon 81 Assists.

Dell unterschreibt bei den Falken einen Einjahresvertrag und wird die Trikotnummer 18 tragen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Wir freuen uns, dass wir Alex für seine erste Profisaison für uns gewinnen konnten. Er hat viel Potenzial und wir glauben, dass er sich bei uns zu einem Topspieler entwickeln kann. Er hat sich in den letzten beiden Saisons als einer der besten Offensivspieler seiner Nachwuchsliga erwiesen. Außerdem blockt er gegnerische Schüsse und kämpft in den Ecken und von dem Tor für seine Teamkollegen.“

Heilbronner Falken Kader 2023/2024 | Stand: 03. August 2023

Torhüter: 31 Patrick Berger, 72 Nils Kapteinat

Verteidiger: 6 Michael Brunner, 16 Thomas Supis, 21 Philip Kuschel, 24 Corey Mapes, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 8 Pontus Wernerson Libäck, 9 Linus Wernerson Libäck, 11 Tim Detig, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 18 Alex Dell, 27 Oula Uski, 36 Sam Verelst, 37 Frédérik Cabana, 55 Philip Hecht, 75 Luke Volkmann

Trainer: Frank Petrozza

