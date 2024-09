NachwuchsstÃ¼rmer fÃ¼r die Selber WÃ¶lfe

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe erweitern noch einmal ihren Kader und schnappen sich mit Jonas Körber ein 18-jähriges Talent aus dem Nürnberger Nachwuchs....

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe erweitern noch einmal ihren Kader und schnappen sich mit Jonas Körber ein 18-jähriges Talent aus dem Nürnberger Nachwuchs.

Um den Stürmer bestmöglich zu fördern, wird er voll in der DEL2-Mannschaft mittrainieren, kann aber auch bei den Kooperationspartnern Erfurt und Höchstadt als auch bei der U20-DNL-Mannschaft der Selber Wölfe Juniors zum Einsatz kommen.

In Nürnberg und Augsburg ausgebildet

Jonas Körber wurde in Nürnberg sowie Augsburg bestens ausgebildet, konnte in der vergangenen Saison beim Selber Kooperationspartner Höchstadter EC bereits in fünf Partien Oberliga-Luft schnuppern und hier sogar schon zwei Vorlagen beisteuern. Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike zum jüngsten Wölfe-Neuzugang: „Mit Jonas Körber holen wir uns einen talentierten jungen Mann an den Standort, den wir mit unseren Möglichkeiten bestmöglich fördern und ans Erwachsenen-Eishockey heranführen wollen. Er wird bei uns in der DEL2-Mannschaft voll mittrainieren und seine Chance erhalten. Zudem kann er aber auch bei unseren beiden Kooperationspartnern Erfurt und Höchstadt als auch im U20-Team unserer Selber Wölfe Juniors wichtige Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln. Jonas hat letzte Saison schon mal bei uns trainiert und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat.“

„Ich habe mich bereits letzte Saison sehr schnell wohl gefühlt“

Jonas Körber hat den Eishockeystandort Selb sehr genau unter die Lupe genommen, bevor er sich zum Wechsel in die Porzellanstadt entschieden hat: „Ich war letzte Saison schon mal zum Training in Selb und habe die kurze Zeit einfach sehr genossen und mich schnell wohl gefühlt. Darüber hinaus habe ich auch beim letzten Saisonheimspiel gegen Bietigheim zugeschaut und fand die Atmosphäre in der NETZSCH Arena einfach nur beeindruckend! Zuletzt hatte ich ein paar gute Gespräche, die mich relativ schnell vollends von Selb überzeugt haben. Außerdem bin ich der Meinung, dass man sich in Selb sehr gut ohne Ablenkung auf Eishockey konzentrieren kann.“ Sich selbst beschreibt der 18-Jährige als „läuferisch starken Spieler, der sich jeden Tag in allen Bereichen verbessern möchte und alles dafür tut, dem Team offensiv als auch defensiv zu helfen.“ Der Fokus liegt für den gebürtigen Nürnberger freilich zunächst einmal darauf, im Seniorenbereich richtig Fuß zu fassen: „Mit dem Team möchte ich natürlich möglichst gut abschneiden. Persönlich möchte ich mir das Vertrauen der Verantwortlichen erarbeiten, um möglichst viel Spielpraxis im Profi-Eishockey zu erhalten. Diese Spielpraxis ist wichtig, damit ich meinen nächsten Entwicklungsschritt im Profi-Eishockey machen kann.“

Selber Wölfe, DEL2 – neu, zuletzt EHC 80 Nürnberg U20

Jonas Körber

Geburtstag: 14.06.2006

Geburtsort: Nürnberg

Größe: 1,79 m

Gewicht: 80 kg