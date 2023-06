Nachwuchsspieler der Ratinger Ice Aliens ’97 jetzt fest im Kader der 1.Mannschaft

Ratingen. (PM Ice Aliens) Florian Evertz gehört in der nächsten Saison fest zum Team der Ratinger Ice Aliens. Der 20-jährige begann in der Jugend...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Florian Evertz gehört in der nächsten Saison fest zum Team der Ratinger Ice Aliens.

Der 20-jährige begann in der Jugend beim Neusser EV, ehe es ihn nach einer Saison bei der Düsseldorfer EG schon im Jahr 2016 an den Sandbach zu den Ratinger Ice Aliens verschlug. Seitdem hat er in den Jugendmannschaften des Vereins gespielt, in der vergangenen Saison war er im Regionalligateam in 28 Spielen im Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Torvorlagen und er erhielt sechs Strafminuten.

Chef-Trainer Frank Gentges geht in seinem Statement näher auf die Personalie ein: „Florian hat letzte Saison noch im Verein bei der U-20 und zusätzlich bei uns

gespielt. In der kommenden Saison ist er der U-20 aus Altersgründen entwachsen und gehört fest zum Kader der 1.Mannschaft. Florian hat sich bei uns bewährt, besitzt noch entsprechendes Entwicklungspotential und ist sowohl als Stürmer als auch Verteidiger einsetzbar, somit war für uns klar, dass wir ihn weiter an uns binden wollen.“

Auch nächste Saison wird er die Rückennummer 21 tragen.

