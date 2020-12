Nachwuchsspieler Alex Blank verstÃ¤rkt die Pinguine

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben beschlossen, sich mit Alexander Blank aus der Oberliga-Mannschaft des KEV 81 zu verstärken. Auch in der DNL...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben beschlossen, sich mit Alexander Blank aus der Oberliga-Mannschaft des KEV 81 zu verstärken.

Auch in der DNL kam Blank in dieser Saison zum Einsatz und hat in beiden Mannschaften sein Potenzial aufblitzen lassen.

Der 18-jährige Sohn unseres Co-Trainers Boris Blank ist mit 1,79 Metern zwar ein Stück kleiner als sein Vater, hat aber bei seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er ähnlich gute Vorbereiter-Qualitäten besitzt. Mannschaftsübergreifend sammelte Blank in dieser Saison bereits 17 Vorlagen und insgesamt 18 Scorerpunkte in 13 Einsätzen. DEL-Erfahrung besitzt der in Berlin geborene Stürmer ebenfalls. Für die Iserlohn Roosters stand er in der vergangenen Saison bereits neun Mal in der höchsten deutschen Spielklasse auf dem Eis.

„Alex ist nur einer von vielen jungen Spielern des KEV 81, denen wir eine Perspektive geben und getreu unseres gemeinsamen Leitbildes mit dem KEV 81 fördern und langfristig an den Eishockey-Standort Krefeld binden möchten,“ erklärt Pinguine-Geschäftsführer Sergey Saveliev.

Der Linksschütze steht am heutigen Dienstag ab 19:30 Uhr bereits im Aufgebot der Pinguine beim Auswärtsspiel in Wolfsburg.